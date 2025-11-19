Paola Jara y Jessi Uribe confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia con sentidas imágenes, “Una razón más para...”

Paola Jara es una de las artistas de música popular más conocidas en el país, pues ha construido una carrera de más de 15 años que la ha llevado a convertirse en una de las más grandes exponentes del género. En medio de su rol en la industria encontró el amor en Jessi Uribe, también artista, quien se robó su corazón y con quien se casó en el año 2022. Ahora, la pareja confirmó el nacimiento de su hija, Emilia.

Luego de su matrimonio, los rumores por un posible embarazo estuvieron más que latentes durante un buen tiempo, los cuales eran negados por la pareja. Sin embargo, para junio del 2025, Jessi y Paola confirmaron que estaban esperando su primer bebé, dando a conocer que habían sufrido dos pérdidas que los habían destruido, motivo por el cual decidieron para aquel momento no seguir intentándolo y semanas más tarde se enteraron de esta dulce espera.

En medio de sus diferentes apariciones, Paola se mostró sensible ante esta nueva etapa de su vida, pues entre sus sueños no estaba el de ser mamá, con el paso de los meses la emoción fue mayor y desde hace varias semanas pausó sus compromisos musicales para prepararse para recibir a su hija, Emilia.

Este 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara confirmaron el nacimiento de su hija, Emilia, con algunas imágenes durante el parto, donde su alegría y amor por conocerla fue evidente, "Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos".

Ante el hecho fueron varios los comentarios recibidos por parte de amigos y familiares, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que viven y por supuesto, salud y amor para la pequeña, Emilia, que tenía en expectativa a varios con su llegada al mundo.