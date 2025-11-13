Este sería el motivo por el que el ‘Desafío’ saldría del aire en los próximos días, ¿nuevo lío?

Caracol Televisión con el paso de los años ha logrado convertirse en el canal preferido por los televidentes, pues varias de sus producciones han logrado quedarse en el corazón de los colombianos y ser icónicas debido a los años en pantalla, siendo el caso del ‘Desafío’, un ‘reality’ que lleva 21 años al aire, contando temporada tras temporada con nuevos desafiantes y sus presentadoras estrella Andrea Serna y Mafe Aristizábal.

Los últimos días han sido varias las sorpresas en el ‘Desafío’, una de las más polémicas tuvo que ver con la expulsión de Katiuska, una de las concursantes más destacadas y quien se perfilaba como ganadora. A pesar de ello, la competencia sigue buscando encontrar el mejor desafiante de este 2025.

Aunque se pensó que el ‘Desafío’ llegaría a su fin antes de que finalizara el año, lo cierto es que todo indicaría que Caracol le daría una pausa al ‘reality’ con el fin de que en el primer mes, es decir, en enero la competencia a nivel de rating se dé con ‘La casa de los famosos’, según menciona el periodista Carlos Ochoa.

En su lugar, el programa que llegaría a las noches de Caracol sería precisamente una nueva versión de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ acompañada de conocidas figuras como Don Jediondo, Boyacoman, Melina Ramírez, Laura Tobón, entre otros.

Hasta el momento se desconoce la fecha en la que el ‘Desafío’ dejaría, al parecer, las noches de Caracol Televisión durante este 2025.

Las palabras de Andrea Serna ante la expulsión de Katiuska

Tras la sorpresiva expulsión de Katisuka, las diferentes sensaciones también estuvieron presentes en los participantes y por supuesto, en Andrea Serna, quien fue la encargada de dar la noticia. Días después de lo ocurrido y ante la serie de preguntas expuestas por parte de varios de los fanáticos del ‘Desafío’, la presentadora se refirió al tema indicando: “Y sobre Katiuska… Qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas".

Cabe resaltar que después de lo ocurrido, Katiuska ha revelado pocos detalles al respecto, dejando claro que no desea tener ningún vínculo con esta persona, ya que le arruinó su sueño más grande. Ante este complejo momento, la exparticipante del ‘Desafío’ salió de Colombia pasando unos días en Europa, donde se ha mostrado feliz y tratando de olvidar lo ocurrido.