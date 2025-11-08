Katiuska de ‘El Desafío del Siglo XXI’ abandonó Colombia tras ser eliminada del reality; “alejada de todo”

El pasado jueves 6 de noviembre se presentó uno de los momentos más impactantes de ‘El Desafío del Siglo XXI’, reality que tomó la decisión de expulsar a una de las favoritas a ganar los $1.200 millones de pesos de premio final, Katiuska. Tras esta situación, la costeña tomó la decisión de abandonar el país; acá le contamos el destino que eligió.

La presentadora del programa, Andrea Serna, fue la encargada de dejar atónitos a los televidentes al informar las razones por las que ‘Kati’ debía abandonar la competencia, ya que según lo expresado por la caldense, ella rompió una regla de oro, relacionada con confidencialidad de lo que pasa en la Ciudad de las Cajas en Tobia, Cundinamarca; algo que directamente no hizo la superhumana, pero sí uno de sus familiares.

Tras lo sucedido, Katiuska aprovechó lo masivo de su cuenta de Instagram, para mostrar que tomó la decisión de tomar un avión y volar hasta Madrid, España; para desahogar sus penas junto a sus hermanos y algunos de sus amigos, viaje que describió con las siguientes palabras:

“Quiero agradecer a El Desafío por la oportunidad tan grande que me dio, porque me he ganado el cariño de muchísima gente. Yo quería estar alejada de todo, junto a mis hermanos que están aquí. (...) Muchísima gente se me ha acercado a darme su cariño y su apoyo. No es lo mismo llorar en Colombia, que llorar en Europa”, afirmó.

“Se vienen cosas muy hermosas mi Katy”, “Merecías ganar, pero solo Dios sabe el propósito que te tenía”, “Donde tu llegues triunfarás”, “No todos los finales son tristes, algunos son solo el inicio de una mejor versión”, “A crecer espiritualmente y personalmente porque ya eres una buena competidora”, "Disfruta al máximo tu vida , te lo mereces“, y ”Ese programa se vino abajo con tu salida", fueron algunas de las reacciones al video de la ahora exparticipante.