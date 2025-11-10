Conozca el tercer participante de ‘La Casa de los Famosos 3′ y quienes conforman el cuarto grupo de aspirantes

Para inicios del año 2026 regresa al canal RCN una de sus apuestas más exitosas en cuanto a realities, se trata de ‘La Casa de los Famosos’ en su tercera entrega. Con esta semana, se cumple un mes desde que empezaron las votaciones en las que los televidentes eligen quien tendrá la oportunidad de hacer parte de la casa.

El primero en lograr ingresar por medio de votación fue Nicolás Arrieta, una cara conocida en el mundo del internet hace bastantes años, a él se le sumó Alexa Torres, quien pasó por ‘Yo Me Llamo 2025′, imitando a Fariana. Mientras que el tercer participante confirmado este domingo 9 de noviembre fue Tebi Bernal.

Esteban Bernal, más conocido en redes como Tebi, es creador de contenido en redes sociales, enfoque en el deporte y un estilo de vida saludable. Tiene más de 600 mil seguidores en Instagram y para ingresar a `La Casa de los Famosos Colombia 3′, con el 41.2%,ocupando el primer lugar en las votaciones.

¿Quiénes conforman el cuarto grupo de aspirantes?

Los grupos aspirantes al reality, hasta el momento, han estado intercalados, entre hombres y mujeres, en su mayoría, creadores de contenido para redes sociales, hasta ahora los actores no han hecho parte de estos. Dentro del grupo se encuentra la expareja de Marlon Solórzano, participante de la segunda temporada, quien resonó bastante por su romance de solo días con Karina García.

Daniela Henao

Luisa Cortina

Tatana Mejía

Laura Jiménez

“Cuca” Caicedo

Angélica Bibiana Sierra

¿Quiénes han sido los ganadores de ‘La Casa de los Famosos 3′?

La primera temporada del reality en Colombia llegó en el año 2024 y la ganadora fue Karen Sevillano, quien después se convirtió en presentadora del After Show y regresará para la tercera entrega. Mientras que el ganador de la temporada de este 2025 fue Altafulla, quien llegó a la final con Melissa Gate y Emiro Navarro.