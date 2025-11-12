La cogieron desprevenida: Carolina Cruz vivió incómodo momento en ‘Día a día’ y hasta pidió perdón

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos del país, siendo transmitido durante las mañanas de Caracol Televisión, convirtiéndose en uno de los icónicos dentro del canal. Durante más de dos décadas ha contado con información, invitados y juegos, sin dejar de lado la serie de presentadores con los que cuenta, entre ellos Iván Lalinde, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero y Carolina Cruz.

Con el paso de los años, los presentadores han logrado ganarse el cariño de los televidentes y por ende, alcanzando una amplia visibilidad a través de sus redes sociales. Sin embargo, una de las presentadoras que más ha dado de que hablar ha sido Cruz, pues generó polémica al realizar un porta cuchillos con libros, luego al no reaccionar tras el desmayo de una de las invitadas mientras que realizaba una presentación en vivo.

Ahora, uno de los videos que llama la atención tiene que ver con la más reciente transmisión del programa de entretenimiento, pues como es costumbre es en vivo y todo indicaría que Cruz era quien tenía el paso, además sus compañeros no dudaron en resaltar que estaban en vivo, al estar enfocada la presentadora reaccionó con sorpresa, pero optó por seguir disfrutando de su sandwich, tanto así que la salsa en su rostro fue evidente y segundos más tarde pidió perdón, sentándose junto a sus compañeros con un vaso de agua.

Ante el hecho, las risas no se hicieron esperar por parte de los presentadores, pero también de los televidentes, quienes no pasaron de largo este momento e incluso el video se ha viralizado a través de las redes sociales, sin embargo, Cruz no se ha referido a este tema.