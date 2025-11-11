Katiuska, del ‘Desafío’, confesó si se radicará en Europa y la ayuda psicológica que recibe, “me ha costado”

Uno de los hechos que sin duda ha marcado la historia del ‘Desafío’, de Caracol Televisión, ha tenido que ver con la reciente expulsión de Katiuska, luego de que se confirmara que rompió el contrato de confidencialidad y algún familiar cercano vendiera la información a cambio de una suma de dinero.

La sorpresa por parte de Katiuska terminó siendo más que evidente y en otros programas de Caracol ha evidenciado su dolor y su tristeza, pues llevaba diez años trabajando por este sueño que llegó a su fin por alguien de su confianza, recibiendo así apoyo por parte de sus seguidores y aquellos fieles televidentes del ‘Desafío’.

Días después de lo ocurrido, Katiuska se dejó ver en un viaje por Europa, dejando ver que está tratando de superar lo ocurrido y seguir cumpliendo otros de sus sueños. Sin embargo, la duda por parte de varios de sus seguidores tuvo que ver con que sí ahora estaría radicada allí.

En medio de una entrevista para Caracol Televisión, Katiuska aseguró que el motivo de este viaje tuvo que ver con el poder visitar a algunos familiares, pero también con el fin de sentirse mejor y despejar su mente tras este complejo momento, pues dentro de pocas semanas regresará a Colombia con el fin de cumplir con varios compromisos:

“Quise venir a visitar a mis hermanos que desde que me fui al ‘Desafío’ no los había visto (…) Sí, claro, es una salida momentánea, simplemente para despejar un poco la mente de todo este tema y pues también para pasar esta situación acompañada en familia”. Seguidamente, la exparticipante del ‘Desafío’ sostuvo que luego de lo ocurrido no ha querido tener mucho contacto con sus amigos y por ende, compañeros del ‘Desafío’, pues sigue asimilando lo ocurrido recibiendo ayuda psicológica.

“A mí me ha costado hablarlo con mis amigos, incluso exparticipantes del ‘Desafío’ que compartieron conmigo, has estado muy pendientes de mí, pero para mí ha sido muy difícil como tal hablarlo con cualquiera, no he podido hablarlo con nadie, solamente con una persona que me está haciendo acompañamiento psicológico“.