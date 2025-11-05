‘La Casa de los Famosos 3’: participantes confirmados y quiénes hacen parte del tercer grupo de aspirantes

Ya van dos domingos en los que se ha conocido quién hará parte de la tercera entrega de‘La Casa de los Famosos 3′, esto después de dos semanas de votaciones. Más adelante se conocerán los participantes que entran de forma directa, pero en el momento los interesados se disputan un solo cupo

El primero en lograr ingresar por medio de votación fue Nicolás Arrieta, una cara conocida en el mundo del internet hace bastante años, a él se le sumó Alexa Torres, quien pasó por ‘Yo Me Llamo 2025′, imitando a Fariana. Su grupo estuvo conformado por Eli López, Clara Diago, Tina Jana, Paola Cospi y Alejandra Martínez, modelo y ganadora del Desafío The Box en 2023.

Alexa Torres fue la cara más conocida del segundo grupo de aspirantes, consolidándose como la favorita, así obtuvo el 65,6 % de los votos y en segundo lugar quedó Alejandra Martínez con el 20,7 %.

¿Quiénes conforman el tercer grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos 3′?

La búsqueda de famosos continúa por lo que el reality anunció el tercer grupo de aspirantes para entrar a la casa, nuevamente conformado solo por hombres. Las figuras presentadas ya han pasado por realities o hacen parte de las redes sociales, cada uno busca una nueva oportunidad para mostrarse ante el público.

El Desafío vuelve a figurar, esto con Duván Niño, entrenador personal y creador de contenido que hizo parte del reality del canal Caracol en el año 2022. También con Esteban Bernal, conocido como Tebi, modelo y creador de contenido que hizo parte de El Desafío 2017.

Jair Alexis Cuero Muñoz, luchador olímpico de 32 años que ha hecho parte de competencias internacionales representando a Colombia. Del canal RCN, se suma Jonathan Fierro, ganador de Protagonistas de Nuestra Tele 2017, desde Barranquilla tiene la intención de volver a las pantallas.

Andrés Felipe Ojeda, conocido como Pipe Ojeda, deportista proveniente de Bucaramanga, quien estuvo en el Desafío 2021 y por último, Santiago Ríos, pasó por el Desafío the box 2023.