¿Cómo llegó Iván Cepeda a convertirse en el candidato presidencial de la izquierda en 2026?

El senador Iván Cepeda ganó la consulta presidencial de la izquierda de este 26 de octubre obteniendo más de un millón y medio de votos. Sus contendores fueron la exministra de salud Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien se bajó anticipadamente de las votaciones aunque apareció en el tarjetón. Mientras que Corcho obtuvo unos 678.000 votos, Quintero consiguió cerca de 145.000.

Con estos resultados, Cepeda consiguió el respaldo del electorado de izquierda en Colombia y su nombre jugará un papel clave en las elecciones presidenciales del 2026. Su éxito en esta consulta está directamente ligado a su trayectoria como defensor de derechos humanos y a su férrea participación en el juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente absuelto en segunda instancia.

La carrera política de Cepeda no empezó, sin embargo, con el juicio a Uribe, sino mucho antes, con sus padres. Su papá, Manuel Cepeda Vargas, fue presidente del Partido Comunista Colombiano y congresista de la Unión Patriótica. Su mamá, Yira Castro, fue concejala de Bogotá y también militó en el Partido Comunista.

La mamá de Iván Cepeda murió en 1981 y su papá fue asesinado en 1994. Este homicidio fue parte del exterminio sistemático contra los miembros de la Unión Patriótica por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano en enero del 2023.

Tras el asesinato de su padre Iván Cepeda se convirtió en un defensor de derechos humanos y trabajó por las víctimas de crímenes de Estado desde distintas organizaciones. En 2010 se estrenó en la política electoral y se lanzó a la Cámara de Representantes con el aval del Polo Democrático. En 2014 dio el salto al Senado y desde entonces ha hecho parte de esa corporación.

El juicio contra Uribe que catapultó a Cepeda

Cuando aún era representante a la Cámara, Cepeda inició un pleito judicial con el expresidente Álvaro Uribe que completa más de una década y aún no ha sido zanjado de forma definitiva. Como congresista, Cepeda investigó los presuntos nexos del exmandatario con grupos paramilitares. En 2012, el expresidente lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia tras publicar los testimonios de varios exparas que lo salpicaban.

En 2018, tras estudiar el caso detenidamente, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la investigación contra Cepeda. En un inesperado giro de trama, además, ese alto tribunal también le abrió una investigación al expresidente Álvaro Uribe. En 2020 Uribe renunció a su curul en el Senado y la investigación pasó a manos de la justicia ordinaria.

Entre tanto, Iván Cepeda fue reconocido como una de las víctimas en medio del proceso penal que se adelantó al exmandatario. Tras múltiples intentos de archivo, declaraciones de decenas de testigos y análisis de pruebas, Uribe fue condenado este año en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal.

La derrota del exmandatario fue considerada como una victoria para la izquierda y sobre todo para Iván Cepeda, quien pocas semanas después anunció que se lanzaría a la Presidencia.

Vale decir, sin embargo, que aún hay mucha tela por cortar sobre el caso Uribe y sobre las elecciones del próximo año. El expresidente fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá y esta decisión podría ser revisada por la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, de cara a las elecciones presidenciales del 2026, Cepeda tendrá varios retos importantes. Por un lado, tendrá que superar la consulta del Frente Amplio propuesta por el presidente Gustavo Petro. Pero quizás lo más difícil es que tendrá que conseguir votos más allá de la izquierda en la primera vuelta si quiere pasar a segunda. Esto podría ser más fácil para candidatos que históricamente han estado más en el centro y que no generan tanta resistencia en la derecha. Falta ver qué tan polarizado está el país para entonces.