Periodista de RCN pidió “cadena perpetua” para Nicolás Petro tras acusaciones en su contra

El Canal RCN con el paso de los años se ha consolidado como uno de los medios de comunicación más vistos en el país, contando con una amplia gama de información y entretenimiento para sus televidentes. Sin duda, su producción más importante es Noticias RCN, que a diario cuenta con más de tres emisiones, encargándose de exponer los principales hechos que tienen lugar en el país y en el mundo de la mano de su equipo de periodistas y presentadores.

Desde hace varios años una de las personalidades más destacadas ha sido Efraín Arce, más conocido como el ‘Patrullero RCN’, que se encarga de recorrer las diferentes calles de Bogotá para estar del lado de los hechos. Sin embargo, en sus redes sociales tampoco termina siendo ausente, demostrando desde hace varios meses su molestia en contra de Gustavo Petro y quienes apoyan su gobierno.

En medio de una de sus más recientes apariciones, Arce no solo se refirió a Petro, sino también a su hijo, Nicolás Petro, luego de que se diera a conocer que, al parecer, alrededor de 100 millones de pesos para adultos mayores estarían en manos del hijo del mandatario según algunas investigaciones de la Fiscalía.

"Robarse los impuestos es un sacrilegio que siempre merece cárcel. Pero robarse la plata de los adultos mayores que supuestamente tanto defiende Gustavo Petro es otro nivel que merece cadena perpetua Nicolás Petro", fueron las declaraciones expuestas por parte de Efraín Arce, de RCN.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en que el periodista de RCN muestra su descontento con cada una de las acciones de Petro, siendo apoyadas o, por el contrario, criticadas en las redes sociales.

¿Quién es la periodista de RCN que se graduó?

La periodista que hace pocos días se graduó fue Rossy Lemos, quien desde hace un tiempo es una de las figuras más destacadas dentro de Noticias RCN, estando presente durante las diferentes emisiones del informativo. Lemos mostró que se graduó de su especialización en comunicación y periodismo digital y en este nuevo logro para su carrera, Rossy estuvo acompañada de sus familiares, quienes no dudaron en mostrar su apoyo y cariño.