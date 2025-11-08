“Presidente ya tenemos”: Diana Ángel mostró su postura política y quién será su futuro presidente

‘La casa de los famosos’ es uno de los programas de entretenimiento más conocidos en el país, alcanzando así una amplia acogida entre los televidentes a lo largo de sus dos temporadas transmitidas a través del Canal RCN, las cuales dejaron como ganadores a Karen Sevillano y Altafulla, llevándose 400 millones de pesos.

Más allá de los ganadores, otras personalidades también lograron destacarse, siendo este el caso de Diana Ángel, una conocida actriz colombiana, quien cuenta con una amplia carrera en la industria del entretenimiento, dándole vida a diferentes personajes y durante la primera versión del ‘reality’ decidió salir de su zona de confort, ganándose el cariño de los televidentes.

Si bien, no logró llegar a la final de ‘La casa de los famosos’ sigue adelante con diferentes proyectos, así como también siendo bastante activa por medio de sus redes sociales. En medio de una de sus más recientes apariciones, Diana Ángel dejó ver su candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales, siendo Iván Cepeda por el Pacto Histórico.

"Cambiar el Congreso es la misión, porque Presidente ya tenemos. Carolina Corcho e Iván Cepeda", fueron las declaraciones expuestas por parte de Diana Ángel, las cuales estuvieron acompañadas de un tweet de Carolina Corcho en las que añadió “Tener mayorías en el Congreso es fundamental. Allí se elige al procurador y al contralor, se aprueba el presupuesto y se hacen o se impide las reformas que el país necesita. Hoy, ese Congreso, con mentiras, encubre lo que podría ser el mayor acto de corrupción de nuestra historia y frena la reforma a la salud”.

Cabe resaltar que varias figuras del entretenimiento han demostrado su apoyo desde ya a ciertas personalidades de la política ante las próximas elecciones presidenciales, a pesar de la serie de críticas o apoyo que puedan llegar a recibir.