Presentadora de Noticias Caracol confesó que le pidió a su pareja abandonarla tras grave enfermedad

Noticias Caracol a lo largo de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida, pues recientemente una periodista de Noticias Caracol le pidió a su esposo abandonarla tras grave enfermedad.

¿Qué le pasó a Linda Palma, de Noticias Caracol?

Desde hace varios años Linda Palma hace parte de Noticias Caracol, destacándose en la sección de entretenimiento ‘Show Caracol’, donde ha logrado ganarse el cariño de los televidentes. Sin embargo, desde hace varios años Palma padece la enfermedad de esclerosis múltiple, la cual ocasiona trastornos sensoriales y del control muscular.

Hace un tiempo la presentadora vivió una compleja crisis de esta enfermedad que la mantuvo en el hospital durante varias semanas e incluso los médicos no aseguraban una recuperación más allá del 60%, pues tuvo que aprender a realizar varias actividades desde cero.

En medio de este camino, su familia y por supuesto, su esposo, fueron parte primordial de su recuperación, pero mientras que se encontraba en el hospital, Palma aseguró que le dijo a su esposo que la abandonara para que así pudiera tener una vida normal.

“Una conversación super dura, hablamos del tema o se mencionó como el tema tres veces, cuando ya yo me vi muy mal, acostada en la cama, sin ser capaz de hacer muchas cosas y le decía a él, no tiene sentido que sigas conmigo, tú eres un hombre joven, tienes una vida por delante para qué te vas a quedar conmigo, si soy una carga.

No, pero es que no quiero que te quedes conmigo porque tampoco está bien, ya a la segunda o tercera vez que le dije, me dijo, no me digas nunca más eso, porque me estás insultando, yo quiero quedarme, es mi decisión quedarme contigo, quiero que estés bien, quiero cuidarte. Él nunca se pone bravo conmigo, es super relajado, pero se podía ya serio… por eso les digo que gran parte, haber recuperado y querer seguir adelante es a Diego, le tocó aguantarse cosas muy fuertes", fueron las declaraciones expuestas por parte de Linda Palma.

¿Quién es el esposo de Linda Palma, de Noticias Caracol?

El esposo de Linda Palma, de Noticias Caracol, es Diego Pulecio, un cantante quien forma parte desde hace varios años de la famosa banda ‘Don Tetto’, con la cual se ha encargado de visitar diferentes zonas del país y del mundo con cada una de sus canciones. Por supuesto, Pulecio ha sido pieza clave en la recuperación que ha tenido que enfrentar Palma con su esclerosis múltiple, mientras que ella ha sido su apoyo para seguir adelante con su música.