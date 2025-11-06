Marbelle se burló de Juan Diego Alvira tras declaraciones sobre Gustavo Petro, ¿de qué se trata?

Una de las figuras más conocidas en la industria del entretenimiento y ahora en temas políticos es Marbelle, quien es conocida por temas como ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas finas’, ‘Adicta el dolor’ y por supuesto, su aparición en diferentes ‘realities’. Sin embargo, más allá de sus logros a nivel profesional, la artista ha generado polémica por irse en contra de Gustavo Petro y por ende, la izquierda colombiana.

La molestia de Marbelle con Petro ha sido evidente y ante la serie de precandidatos, la cantante ya tiene claro su elegido, siendo Abelardo de la Espriella, tanto así que estuvo presente en el más reciente evento del también abogado, demostrando que él es la salida para Colombia, según sus declaraciones y por ende, buscar un mejor país.

Aunque la artista sigue enfocada en su carrera musical como solista y también como integrante de ‘Planchando el despecho’, sus declaraciones y reacciones son constante a través de la plataforma ‘X’ y en medio de una de las más recientes terminó burlándose de Juan Diego Alvira.

Además de que Marbelle agregó algunos emojis de risas, añadió dos clips de pasadas entrevistas de Juan Diego Alvira. En el primero de estos, el conocido periodista mencionó que no estaba a favor de Petro ni en su contra, “Creo que a este man no lo han dejado gobernar, todos los días hay un ataque diferente. Ha metido la pata y ha llegado el punto en el que yo digo, ya hermano, déjenle hacer algo, no le dejan media cuando ya lo están acribillando”, fueron las pasadas declaraciones de Alvira para ‘La tele letal’.

En el mismo tweet se compartió un segundo video, donde el periodista se encontraba en el programa del Canal RCN, ‘Buen día, Colombia’ reiterando: “Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro preguntarle, ¿Qué hizo usted cuando estaba con el M-19? Yo me leí su libro y su biografía y resulta que nunca habla de lo que hizo en esa clandestinidad y nos pinta una especie de Simón Bolívar, donde yo quisiera decirle es verdad que a usted le decían “cacas”, todo el mundo se lo pregunta, dicen las murmuraciones, que cuando secuestraban cogían el estiércol a los rehenes y uno de esos era Gustavo Petro.

Varios de los comentarios resaltan el supuesto cambio de las declaraciones de Alvira frente a Gustavo Petro. Hasta el momento, el periodista no se ha referido a este tema.