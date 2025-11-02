Periodista de Noticias Caracol confesó el calvario que vivió por su grave enfermedad, “quedarás con un tema de discapacidad”

Noticias Caracol es el informativo que pertenece a Caracol televisión desde hace más de 25 años, ofreciéndole a los televidentes información de primera mano sobre los principales hechos que son noticia en cada uno de los rincones del país. Siendo su equipo de periodistas los principales protagonistas, sin embargo, hace pocos meses una de ellas habló de la dolorosa situación que vivió a causa de su enfermedad.

¿Cuál es la enfermedad que padece Linda Palma, de Noticias Caracol?

Desde hace varios años, Linda Palma, de Noticias Caracol, padece esclerosis múltiple, que de acuerdo con la información compartida por la Fundación Santa fe de Bogotá, la esclerosis múltiple es reconocida como la enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central más prevalente, afectando a millones de personas en todo el mundo. La esclerosis múltiple se caracteriza por inflamación cerebral y de la médula espinal, causada por una interacción compleja de factores inmunológicos, ambientales y genéticos. Esta enfermedad, que afecta principalmente a adultos jóvenes, representa una importante carga de discapacidad y requiere un enfoque integral en su diagnóstico y manejo.

¿Qué pasó con Linda Palma, de Noticias Caracol?

Hace pocos días Linda Palma estuvo haciendo parte de ‘Charlas divinas’, donde se refirió a varias situaciones de su vida, entre ellas, la fuerte recaída que tuvo de su enfermedad, la cual la llevó a estar hospitalizada durante varias semanas e incluso aprender a realizar actividades básicas, donde el diagnóstico de los médicos no resultaba siendo tan favorables.

“Si te recuperas puede ser un 60%, ellos me decía 60% 0 70% y quedarás con un algún tema de discapacidad y ahí fue la fe, la que me levantó. Yo si le pedía mucho a Dios estar bien, volver a hacer lo que hago, pero no desde ese lado justamente del ego o de sentirme la más poderosa, sino primero hacer lo que me gustaba y poderle llevar un mensaje lindo a quienes están viviendo lo que yo estaba sufriendo. Dios, si me sacas de esto, me voy a encargar de llevarle a la gente un mensaje de ‘tú puedes’”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Linda Palma.

¿Quién es el esposo de Linda Palma, de Noticias Caracol?

El esposo de Linda Palma, de Noticias Caracol, es Diego Pulecio, un cantante quien forma parte desde hace varios años de la famosa banda ‘Don Tetto’, con la cual se ha encargado de visitar diferentes zonas del país y del mundo con cada una de sus canciones. Por supuesto, Pulecio ha sido pieza clave en la recuperación que ha tenido que enfrentar Palma con su esclerosis múltiple, mientras que ella ha sido su apoyo para seguir adelante con su música.