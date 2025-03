Linda Palma de Noticias Caracol reveló si tiene planes de tener hijos con su esposo

Desde hace varios años Caracol TV viene comandando la movida en lo que a informativos se refiere, teniendo dentro de sus talentos a Linda Palma, mujer que recientemente generó conversación al revelar los planes que tiene con su esposo en lo que a hijos se refiere.

Para marzo de 2021, la barranquillera unió su corazón al del vocalista de Don Tetto, Diego Pulecio, hombre con quien hasta la fecha no ha tenido ‘retoños’. Ante esta situación son muchos los seguidores de Palma y Pulecio que están al pendiente de saber si hay alguna posibilidad de que esto suceda.

En procura de saciar la curiosidad de algunos, Linda decidió realizar una dinámica de ‘Preguntas y Respuestas’ en su cuenta de Instagram, donde acumula 1,7 millones de seguidores, en la cual le preguntaron: “¿Has contemplado la posibilidad de tener un hijo?“; pregunta a la que sin tapujo contestó. ”No, mi esposo y yo no hemos pensado en hijos por ahora".

¿Qué enfermedad padece Linda Palma?

Desde hace ya 15 años la nacida en la capital del departamento del Atlántico, viene tratándose contra la sintomatología que le ha provocado la esclerosis múltiple, diagnóstico que según la Clínica Mayo “afecta el cerebro y la médula espinal, y con el tiempo puede generar discapacidad debido al deterioro o daño permanente de las fibras nerviosas”.

Tras su diagnóstico, Palma y su familia han estado comprometidos con todas las luchas y causas relacionadas con el ELA, hasta el punto que año tras año le manda mensajes de aliento a quienes lo padecen, como lo hizo en el día internacional de esta enfermedad en mayo del 2024.

“Hoy queremos generar conciencia en las personas que no saben qué es la enfermedad o no entienden esta enfermedad. (...) Este día no es solo para los pacientes, también para los cuidadores. (...) Mi diagnóstico fue el diagnóstico adecuado y certero desde el comienzo; desde que me vieron los doctores y me hicieron la resonancia. (...) Es básico que entendamos más de la enfermedad y que la abracemos también”, expresó en aquel momento.