Linda Palma, de Caracol, entre lágrimas confesó que su vida es un milagro, “Dios me dijo te voy a dar la oportunidad”

Una de las presentadoras más conocidas dentro de Noticias Caracol es Linda Palma, pues durante varios años ha sido la principal figura de ‘Show Caracol’, sección de entretenimiento del informativo. Contando así con una amplia visibilidad tanto en televisión como a través de las redes sociales, donde termina siendo bastante activa y en varias ocasiones ha mostrado la lucha que ha tenido con la enfermedad que padece.

Le puede gustar: Edward Porras y su equipo de Noticias Caracol fueron víctimas de agresiones tras protestas de moteros

Si bien, son varios los años que lleva Palma siendo parte de Caracol debido a programas como ‘La fila’, ‘La Voz’, ‘A otro nivel’, entre otros. Sin embargo, durante un tiempo, la presentadora estuvo ausente de la pantalla chica, luego de enfrentar una compleja crisis de su enfermedad, la esclerosis múltiple que padece desde hace varios años.

Hace pocos días, la presentadora de Caracol estuvo haciendo parte de ‘Charlas divinas’, donde se refirió a uno de los momentos más críticos que ha tenido que enfrentar, demostrando así su fe en Dios: “Yo soy un milagro y se lo digo a la gente que no conozco es que yo soy un milagro de la vida. Yo no debería estar caminando, yo no debería haber llegado manejando hoy acá y haberme estacionado acá, porque no tenía reflejos de nada. Yo no debería estar haciendo tantas cosas y Dios me dijo Linda, te voy a dar la oportunidad de volver, pero mira como vas a impactar ahora.

Entonces, todos los días que me levanto, te lo juro, todos los días que me levanto, le agradezco a Dios por haberme dado una nueva oportunidad para ser una versión mejorada de Linda Palma. Todos los días seguramente tengo que mejorar cosas en mí. Digamos que superarme en muchas cosas, pero todos los días soy consciente de eso y agradezco infinitamente tener la oportunidad", fueron las declaraciones expuestas por parte de la presentadora.

¿Qué es la esclerosis múltiple que padece Linda Palma, de Noticias Caracol?

De acuerdo con la información compartida por la Fundación Santa fe de Bogotá, la esclerosis múltiple es reconocida como la enfermedad inflamatoria crónica del sistema nervioso central más prevalente, afectando a millones de personas en todo el mundo. La esclerosis múltiple se caracteriza por inflamación cerebral y de la médula espinal, causada por una interacción compleja de factores inmunológicos, ambientales y genéticos. Esta enfermedad, que afecta principalmente a adultos jóvenes, representa una importante carga de discapacidad y requiere un enfoque integral en su diagnóstico y manejo.