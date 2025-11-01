La sorpresiva respuesta de Marbelle a fan que le pidió cumplir promesa de irse de Colombia

Sin duda el nombre de Marbelle con el paso de los años se ha convertido en uno de los más conocidos en el país, no solo por su carrera de más de 30 años, sino también por su llegada a la televisión con su propia telenovela ‘Amor sincero’. Pero, no termina siendo un secreto su fuerte molestia con el actual gobierno de Gustavo Petro, donde sus complejas declaraciones han dado de que hablar.

Le puede gustar: “Este fin de semana hay ‘pericada’”: Marbelle arremetió contra Petro por ‘descachadas’ con sus ‘trinos’

Desde las pasadas elecciones presidenciales, Marbelle dejó claro su inconformismo con Petro como candidato, dándole su apoyo a otras figuras. Sin embargo, su deseo no se hizo realidad, pues obtuvo el triunfo como presidente de la república.

Ante el hecho, Marbelle sostuvo que iría del país, pues no viviría en el que Petro es presidente. Si bien, estas declaraciones generaron sorpresa entre sus fanáticos, quienes pensaron que esto se daría meses más tarde, sin embargo, la artista sigue en Colombia contando así con diferentes proyectos.

Hace pocos días la artista realizó una dinámica de preguntas por medio de sus redes sociales, donde indagaron sobre sus próximos conciertos, nueva música, familia, pero una de las que llamó la atención tuvo que ver que sigue en Colombia hace más de tres años de las mencionadas declaraciones.

“¿Cuándo se larga del país, gorda asquerosa?, gracias”, fueron las declaraciones expuestas por parte de un seguidor de Marbelle a lo que la cantante en medio de un video se remitió a reírse ante las mencionadas palabras.

Marbelle. redes sociales de Marbelle.

¿Por qué la hija de Marbelle se fue de la casa a los 14 años?

Rafaella, la hija de Marbelle, se separó de su mamá teniendo tan solo 14 años de edad. De acuerdo con lo mencionado en pasadas apariciones, la joven tomó la decisión de irse a vivir sola, pues deseaba hacerse cargo de sí misma, demostrando el valor y el esfuerzo detrás de cada cosa que ha logrado.

Aunque le agradece a su mamá por lo brindado, siente que esta experiencia logró formarla bastante y convertirla en lo que es hoy, una mujer que lucha por lo que desea lograr.