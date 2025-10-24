Juan Diego Alvira reveló las sorpresivas reglas que estableció con su esposa antes de su matrimonio

Juan Diego Alvira con el paso de los años se ha convertido en uno de los periodistas y presentadores más queridos por los televidentes y muestra de ello, es su amplia experiencia en Noticias Caracol, convirtiéndose en tendencia en varias ocasiones. Si bien, el colombiano decidió tomar un nuevo rumbo llegando a Revista Semana y posteriormente con su propio programa ‘Sin carreta’ en el Canal Uno, lo cierto es que el cariño por parte del público sigue más que latente y mucho más ahora que ha dado a conocer diferentes detalles con respecto a su familia con Ana María Escobar.

Desde hace más de 15 años, Alvira está casado con Ana María Escobar y con el paso de los años su amor no solo se ha fortalecido, sino que también le dieron la bienvenida a lo largo de este tiempo a su hija, María del Mar, quien es lo más importante para ambos.

En medio del auge de las redes sociales, el colombiano también ha buscado destacarse allí, compartiendo diferentes detalles de su vida y durante una de sus más recientes apariciones Juan Diego Alvira expuso los acuerdos que tuvo con su esposa antes de su matrimonio.

“No todo se resuelve hoy. A veces dormir, respirar y volver a hablar al día siguiente es más sabio que seguir peleando cansados. Si uno cae, el otro no lo empuja: lo espera. Todos pasamos por etapas difíciles, y acompañar sin juzgar también es una forma de amar.

No se trata de ganar la pelea, sino de ganar el equipo. Porque cuando uno gana y el otro pierde, la relación pierde igual. Hablar antes de explotar. Nos prometimos decir lo que sentimos antes de que se acumule. Las relaciones no se rompen por un grito… sino por los silencios que se guardan. Los acuerdos no apagan el amor… lo hacen durar", fueron las declaraciones expuestas por parte de Juan Diego Alvira.

¿Por qué Juan Diego Alvira no tendrá más hijos?

Pero, hace pocos meses, Alvira aseguró que “la fábrica” estaba cerrada, pues estaban felices con su pequeña, aclarando que esta decisión se daba más por su pareja que por él e incluso terminó confesando que no descartaban la posibilidad de adoptar. Ahora, en medio de unas cortas declaraciones para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ aseguró que entre sus planes sí estaba darle la bienvenida a un nuevo integrante a su familia. Sin embargo, el motivo por el que desistieron de esta idea fue porque su esposa padece una enfermedad autoinmune.