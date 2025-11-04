“Le tocó contratarla para que fingiera amarlo”: Marbelle contra Petro por fin de su amor con Verónica Alcocer

Lo que era un secreto a voces fue confirmado recientemente por el mismo presidente Gustavo Petro: que está separado de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia. Tras estas declaraciones son muchas las reacciones que han salido a la luz, dentro de ellas la de una de sus más férreas opositoras, la cantante Marbelle, quien lo tildó de “pobre” porque según ella “contrató” a Verónica para que fingiera una relación.

"Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral“, con estas palabras expresadas por su cuenta de ‘X’, Petro le confirmó a los compatriotas el fin de su idilio con Alcocer, con quien tiene dos hijos de sangre, Sofía y Antonella.

Marbelle Tomada de Caracol Televisión y captura de pantalla redes sociales Marbelle

Tras estas palabras, Maureen Belky Ramírez, quien es una de las que más críticas le ha hecho a Petro tanto en su Presidencia como en su faceta como alcalde de Bogotá y Senador, le mandó la siguiente ‘pulla’ al primer mandatario.

“¿Lo dice él que le toco contratar a la primera dame para que fingiera amarlo? Pobre, tiene que pagar para que lo besen en público y en privado también le toca pagar. Y ni así sabe que es el amor. Lo usan como piltrafa".

Pero esto no quedó aquí, ya que Marbelle, después de demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella, emitió una seguidilla de publicaciones en las que siguió atacando a Petro, dentro de ellos: “El disfraz para el año viejo de este año está breve”, “Mamarracho degenerado y sudando por la abstinencia”, fueron otras de las reacciones.