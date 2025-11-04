Entretenimiento

“Le tocó contratarla para que fingiera amarlo”: Marbelle contra Petro por fin de su amor con Verónica Alcocer

La cantante emitió una larga seguidilla de publicaciones contra el presidente, luego de asistir al Movistar Arena de Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro terminó con Verónica Alcocer y Marbelle lo atacó
Por Steven García

Lo que era un secreto a voces fue confirmado recientemente por el mismo presidente Gustavo Petro: que está separado de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia. Tras estas declaraciones son muchas las reacciones que han salido a la luz, dentro de ellas la de una de sus más férreas opositoras, la cantante Marbelle, quien lo tildó de “pobre” porque según ella “contrató” a Verónica para que fingiera una relación.

"Verónica Alcocer está separada de mi hace años, la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral“, con estas palabras expresadas por su cuenta de ‘X’, Petro le confirmó a los compatriotas el fin de su idilio con Alcocer, con quien tiene dos hijos de sangre, Sofía y Antonella.

Tras estas palabras, Maureen Belky Ramírez, quien es una de las que más críticas le ha hecho a Petro tanto en su Presidencia como en su faceta como alcalde de Bogotá y Senador, le mandó la siguiente ‘pulla’ al primer mandatario.

“¿Lo dice él que le toco contratar a la primera dame para que fingiera amarlo? Pobre, tiene que pagar para que lo besen en público y en privado también le toca pagar. Y ni así sabe que es el amor. Lo usan como piltrafa".

Pero esto no quedó aquí, ya que Marbelle, después de demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella, emitió una seguidilla de publicaciones en las que siguió atacando a Petro, dentro de ellos: “El disfraz para el año viejo de este año está breve”, “Mamarracho degenerado y sudando por la abstinencia”, fueron otras de las reacciones.

