“Me produjo extrañeza”: Juan Diego Alvira tildó a Gustavo Petro de “egocéntrico” y confesó el motivo

Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos y por ende, reconocidos en Colombia, pues desde su juventud supo que su más grande pasión estaba entre las cámaras y llevando a cabo su rol como periodista. Tal fue su talento que actualmente cuenta con una amplia experiencia pasando por medios de comunicación como ‘CityTV’, ‘Noticias Caracol’ y ‘Revista Semana’, además desde hace varios meses logró cumplir el sueño de tener su propio programa ‘Sin Carreta’ del Canal Uno. Pero, esto no ha sido una tarea para nada sencilla, ya que ha tenido que enfrentar complejas entrevistas, pero su sinceridad siempre es la protagonista, pues recientemente tildó a Gustavo Petro de egocentrico y terminó confesando el motivo que existe detrás.

Y es que hace pocos días durante su programa el periodista llegó al set de grabación de Alejandro Riaño en donde le da vida a su famoso personaje ‘Juanpis González’ para revelar detalles no solo de su deseo de no regresar a los canales privados y también como ha sido tener que afrontar a diversos personajes entre políticos, cantantes, comediantes y actores. Pero, sobre todo, terminó llamando la atención sus declaraciones del presidente y también la respuesta de Alvira.

En medio de las diversas declaraciones, Riaño indicó que durante la entrevista con Petro y el resto de su equipo fue una situación que terminó siendo bastante incómoda, pues reiteró que el presidente no es un hombre que mire a los ojos e incluso que se aisló en la sala. Ante el hecho, Alvira decidió no guardar silencio, tanto así que reiteró: “A mí me ha producido extrañeza eso del presidente que tiene un ego gigantesco y no mira a los ojos”.

Tras las declaraciones de Alvira, el actor estuvo de acuerdo con sus palabras, añadiendo que para aquel momento Petro decidió ubicarse durante un tiempo en una esquina. Lo cierto es que a pesar de que la entrevista estaba enfocada en la postura política de Riaño, por un lado Juan Diego también dejó ver algunas de las molestias de las que se ha podido percatar desde su rol como periodista frente al actual gobierno.

Lo cierto es que no es la primera vez en que el ibaguereño se encarga de entrevistar a diversas figuras del entretenimiento con el fin de revelar su perspectiva frente a Gustavo Petro y por ende, su voto. Pues hace pocas semanas el invitado estrella fue el presentador y periodista Guillermo Prieto la Rotta mejor conocido como ‘Pirry’.