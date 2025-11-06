Expresentador de RCN comparó a Daniel Quintero con Yina Calderón y este es el motivo

El Canal RCN es uno de los medios de comunicación con mayor visibilidad en el país desde hace varios años. A diario, desde las primeras horas del día cuenta con algunos programas de entretenimiento como lo son ‘Mañana express’ y ‘Buen día, Colombia’, de los que han hecho parte varias figuras de la farándula y una de las más destacadas fue Mauricio Vélez.

Le puede gustar: Expresentador de RCN revive el tema de los “gatos muertos” con Abelardo De la Espriella y le hizo pedido especial

Luego de varios días de ausencia, hace ya varios meses se confirmó la salida de Mauricio Vélez, lo que generó polémica entre los televidentes por su repentina salida. A pesar de ello, el hombre siguió adelante con cada uno de sus proyectos, demostrando así su gusto por la ganadería y sacando a flote en otros espacios sus molestias con RCN.

Si bien, el expresentador de RCN desde hace un tiempo está ausente de la televisión, esto no ha sido impedimento para que haga parte de otros programas e incluso espacios en redes sociales. Uno de ellos fue ‘Boom TV’, donde se refirió a su postura desde la televisión y también si cuenta con algunas ofertas, dando de que hablar por su comparación entre Daniel Quintero y Yina Calderón.

“Se acuerda que yo le dije aquí, señor, Daniel Quintero es el Yina Calderón de la política (...) Yo a la televisión, primero no tengo ofertas y segundo después de haber sigo protagonista de una telenovela, de presentar tantos años televisión, no sé si vio a Vicky Hernández diciendo en estos días diciendo donde está la industria, donde está la gente.

Para mí, Jota Mario Valencia se inventó la franja de la mañana y se murió en el olvido, con la de gente del común denominador, diciendo estoy mamado de Jota Mario, no conocían al ser humano primero que todo, el gran personaje que fue y lo relevante que fue para la televisión. Retirarse a tiempo, mire a Yina, se retiró a tiempo antes de que la cascaran. Yo no volvería a la televisión a no ser que sea un papel importante“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Mauricio Vélez.

¿Quién es la esposa de Mauricio Vélez, expresentador de RCN?

La esposa de Mauricio Vélez es Claudia Cano, con quien lleva una relación que supera las dos décadas, celebrando así más de una década de matrimonio. Cano mantiene un perfil relativamente bajo y está alejada de la televisión. Se ha destacado en su profesión como abogada y comparte con el presentador un hijo llamado Gerónimo. Mauricio Vélez en varias ocasiones le ha demostrado su amor, mencionando que es el gran amor de su vida.