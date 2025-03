Mauricio Vélez habló por primera vez sobre su despido de ‘Día a Día’

Mauricio Vélez ha sido por años uno de los actores y presentadores de la televisión colombiana. Pero sin duda, uno de los programas donde ganó mayor reconocimiento fue cuendo fue presentador en ‘Día a Día’ durante el 2012 y 2019.

PUBLICIDAD

Por primera vez, Mauricio habló sobre su despido del canal y de ‘Día a Día’ sin tapujos y revelando detalles del momento en el que dijo adiós.

¿Por qué Mauricio Vélez fue despedido de ‘Día a Día’?

En medio de una entrevista con Laura Acuña, el presentador reveló detalles de su despido del canal, ya que en medio de una reestructuración donde la primera en llegar fue Carolina Soto, señaló las palabras que le dijo Juan Esteban Sampedro en una reunión: “Subí, Juan Esteban fue muy querido y me dijo: ‘Mire Mauricio, yo creo que esta es de las cosas más difíciles que le pueden pasar a uno, me están pidiendo una reestructuración en el programa. Todo el tema del empoderamiento femenino está enfocado, hicimos un estudio, y este programa lo vamos a hacer solo con mujeres”, mencionó en presentador.

Del mismo modo, confesó que le hicieron una contrapropuesta para perdurar lo que más se pudiera dentro del programa matutino de Caracol: “Me dijo, lo único que le puedo ofrecer, es que se quede el viernes, que le programa sea solo suyo y que usted sea solo el que lo maneje, y Cata Mónica y Carolina, Juegan' (...) Había dos canales de televisión y yo no conocía a nadie en el otro. Me quedo en este y no pasa nada”.

Este es el lucrativo negocio de Mauricio Vélez, expresentador de ‘Día a Día’

Después de su despido definitivo de Caracol, Mauricio llegó a RCN en el 2021 para presentar ‘Mañana Express’, el programa matutino. Allí solo estuvo hasta 2023, y actualmente se encuentra enfocado al negocio del criadero de caballos y la ganadería, según lo refleja en sus redes sociales personales. Sin duda, uno de los negocios más rentables de Colombia.