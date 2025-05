Expresentador de RCN tildó de “novata” a su directora y a varios compañeros de ‘Buen día Colombia’, “hacía mucha fuerza”

El Canal RCN además de los programas de información brindados a diario encabezados por Noticias RCN, también se toma las mañanas para entretener a los televidentes de la mano de dos producciones como lo son ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, del que hizo parte de Mauricio Vélez durante un buen tiempo y ahora, el expresentador de RCN habló de su repentina salida.

Si bien, en pasadas ocasiones Mauricio se ha referido al tema, lo cierto es que hace pocos días estuvo haciendo parte del pódcast de ‘Yo, Camilo’, para referirse a este episodio de su vida que causó polémica, ya que con el paso de los meses se convirtió en una de las personalidades más queridas del matutino.

“A nadie lo botan de un trabajo en el que esté contento, eso es clarísimo. Después de un tiempo usted comienza a analizar y decir, seguramente yo no estaba contento por la manera como se hacía el programa. Por lo que pasaba con nuestros compañeros y no por criticar a ninguno en particular. Por la manera en la que distribuían los roles del programa, por el tipo de invitados y las cosas que teníamos que hacer en cuanto a creencias personales.

(…) Me tocaba salir a mí a decir cosas en televisión en las que no estaba tan de acuerdo (…) Pero, pues yo tenerle que decir a mi compañero Andrés López te queda divina esa falda, es que te ves muy bien, te ves hermoso con esa falda. Andrés, no, no, no, a mí me provocaba decirle con esa falda, te monto en un caballo, care chimba y te enredas en un alambrado y te jodes las… Ese sería yo, pero me tocaba decirle oiga le luce o qué linda, pero yo no tendría por qué decirlo.

Que trabajar con personas que tienen menos experiencia que usted haciendo televisión es muy difícil, lo voy a decir abiertamente cuando usted trabaja con Juan Esteban Sampedro, usted dice, que este man es una máquina. Pero cuando usted trabaja con personas que están empezando y que no tienen tanto y no lo digo por los directores (…) pero digamos que mi directora era muy novata, mis compañeros con excepción a Andrés López eran muy novatos haciendo televisión y yo hacía mucha fuerza.

Ponían a una señora que es divina, que es Mamá Luz, que es cocinera, a ser presentadora, a un niño chiquitito, a ser presentador y usted era como donde le metemos el ritmo al programa, pero usted no puede meterse porque, pues es el trabajo de ellos", fueron algunas de las declaraciones de Mauricio Vélez en la mencionada entrevista.