Mauricio Vélez defendió a Jota Mario de quienes lo querían fuera de RCN antes de morir; “es un verraco”

Ya se van a completar seis años tras el fallecimiento del presentador Jota Mario Valencia, hombre que partió de este mundo terrenal con 63 años, dejando un extenso legado en el mundo del entretenimiento colombiano. Figura que para muchos, no cerró su carrera como esperaban, tras algunos inconvenientes que tuvo con ‘Muy Buenos Días’. Al respecto, el también presentador, Mauricio Vélez, decidió salir en su defensa.

Fueron más de 4 décadas de trayectoria las que tuvo Valencia, participando en reconocidos formatos como ‘Sábados Felices’ y ‘Día a Día’, este último considerado una de sus mayores creaciones. A pesar de su trayectoria y sus premios India Catalina; parte de la audiencia lo recuerda por sus polémicas, la más sonada su comentario frente a una cirugía plástica en los glúteos que se realizó su colega Jessica Cediel, acto que para muchos se convirtió en el inicio del fin de su carrera.

Cortesía RCN Televisión Jota Mario

Justamente el nombre de Jota Mario, volvió a ser tendencia en las últimas horas, tras una entrevista que concedió Mauricio Vélez, para el formato digital ‘Yo, Camilo’ de Camilo Barberi, en el que el expresentador de RCN salió en defensa de Valencia.

“Jota Mario Valencia es quizás una de las personas más relevantes que ha tenido la televisión colombiana, y salió por la puerta de atrás, porque se volvió moda decir, ”me tiene hasta aquí Jota Mario”, sin reconocer todo lo que le dio a la televisión. Todos los que trabajamos en televisión en la mañana es porque él se lo inventó, hizo ‘Día a Día’, ‘Muy Buenos Días’; es un verraco, hacía mil cosas”, afirmó Vélez.

Pero esto no fue lo único de lo que habló el hombre que interpretó a ‘Fidel’ en la primera versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’; ya que decidió revelar algunas de las reazones que llevaron a su salida de ‘Buen día, Colombia’, hace ya 2 años.

“Llevo muchos años haciendo televisión y uno analiza el tema y dice: ”A nadie lo sacan de un trabajo en el que esté contento". Después de un tiempo uno analiza que no estaba tan contento por la manera como se hacía el programa, por lo que pasaba con nuestros compañeros y no por criticar a alguno en particular, la manera cómo distribuían los roles del programa, por los tipos de invitados y las cosas que teníamos que hacer en cuanto a creencias personales", manifestó Mauricio.

“Me tocaba salir a decir cosas en televisión en las que yo no estaba tan de acuerdo. (...) Trabajar con personas que tienen menos experiencia en la televisión es muy difícil. Mis compañeros eran muy novatos, a excepción de Andrés López”, añadió.