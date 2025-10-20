Vicky Hernández criticó a la industria audiovisual en Colombia mientras se despedía de Gustavo Angarita

El pasado viernes 17 de octubre la televisión colombiana se vistió de luto debido a la partida del actor Gustavo Angarita, conocido por participar en icónicas novelas y producciones audiovisuales como Bella Calamidades, La casa de las dos palmas, La estrategia del caracol, entre otras más. La noticia fue confirmada por su sobrina, la también actriz Sandra Eichler, quien se despidió con un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir”, expresó Sandra. A la par, varios talentos colombianos empezaron a despedirse de Angarita, con quien compartieron set y al que muchos consideran como un maestro en la actuación.

La despedida y crítica de Vicky Hernández a Gustavo Angarita

El fin de semana se realizó la velación y posteriormente la última despedida del actor, por lo que en TikTok, el periodista Carlos Ochoa compartió el momento en que la actriz Vicky Hernández dio algunas palabras en el entierro. En ellas menciona la ausencia de varias personas de la industria audiovisual, a la que Angarita y ella hicieron un aporte fundamental, pero que muchos han olvidado este importante legado, incluyendo los grandes canales y productoras.

“Estamos tan pocos aquí, por qué no está la industria, los que se jactan, la industria televisiva, audiovisual, cinematográfica, los teatros. O sea que Gustavo y todos los que hemos nombrado y los que por ahí medio sobrevivimos, no hemos hecho un curriculum, sino un ridiculum y las programadoras, los canales y los dueños que nos usan y luego nos botan como un bagazo. Tengan en su consciencia el peso de no haber estado presentes despidiendo a Gustavo”, expresó la actriz.

Hernández también expresó que pensaba que el entierro de su colega iba a ser “multitudinario”, esto al dedicarle 50 años a la televisión. Además, recordó que pudo trabajar en múltiples proyectos junto a él, para luego finalizar con que Gustavo Angarita jr continuará con el legado de su padre.