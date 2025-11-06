La Registraduría niega la inscripción del comité de firmas de Daniel Quintero: la calificaron como una “candidatura inviable”

Una nueva polémica se desata en la candidatura de Daniel Quintero, quien por ahora no logra oficializar su candidatura de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Tras retirarse a última hora de la consulta del Pacto Histórico, Daniel Quintero ahora quiere presentarse por firmas, pero la Registraduría no le ha dado el aval para oficializar su nuevo intento político.

Lea también: Los disparos que retrataron la Toma del Palacio de Justicia: Historias detrás de quienes arriesgaron su vida por fotografiar la guerra

Daniel Quintero intentó revivir sus aspiraciones presidenciales presentándose por firmas, pero la Registraduría le puso freno a sus intenciones porque su “candidatura es inviable”. Según dieron a entender desde la entidad, la alternativa que tiene Quintero es que una decisión judicial le permita inscribirse, pero está a contra tiempo.

“El registrador delegado en lo Electoral procederá a rechazar el registro del comité constituido con el objeto de inscribir al ciudadano Daniel Quintero como candidato a la presidencia”, informó la Registraduría.

Además, recuerdan que “respaldar una candidatura inválida por una prohibición conocida generaría un proceso inútil y costoso al presentarse un obstáculo legal insuperable. Así, se protege el derecho de participación política en los términos de ley y se evita frustrar el ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos convocados a apoyar una candidatura inviable jurídicamente”.

Daniel Quintero se defiende y asegura que el Polo Democrático nunca lo inscribió en la consulta

A través de su cuenta de X Daniel Quintero aseguró que "el Polo Democrático confirma lo evidente. No fui inscrito en la consulta del Polo Democrático del pasado 26 de octubre y por tanto no estoy inhabilitado“. Ahora bien, pese a esto, es importante recordar que Quintero sí estuvo en la consulta, hizo parte desde su creación en la Registraduría y apareció en el tarjetón de la consulta.