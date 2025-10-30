Mientras Daniel Quintero denunció penalmente a Laura Gallego su esposa la invitó a su casa a tomar café

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante por la izquierda a la presidencia de la República en las próximas elecciones del 2026, publicó a través de las redes sociales la denuncia penal en contra de la exseñorita Antioquia, Laura Gallego. Lo que llamó la atención es que poco antes su esposa, Diana Osorio, publicó un video para invitarla a su casa para tomarse un café y que conociera s sus hijas.

El caso se dio luego que se hiciera viral un video en el que Gallego le pregunta a Santiago Botero: “En el desierto tenés una pistola con una sola bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”. Botero respondió entre risas: “A Quintero”, y la candidata le responde: “Pero al menos un cachazo a Petro”.

Laura Gallego fue denunciada penalmente y a la vez invitada a la casa de la familia de Daniel Quintero

Daniel Quintero a través de sus redes sociales publicó la denuncia que le hizo a la exseñorita Antioquia por el polémico video.

Según se lee en la única página que compartió el aspirante a la presidencia, los delitos por los que presentó la denuncia son: hostigamiento, amenazas, instigación a delinquir.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que antes su esposa, Diana Osorio, publicó un video a través de sus redes sociales, en el que había cambiado el tono y le pedía a Laura Gallego que aceptara tomarse un café en su casa y conociera a sus hijas.

“Hoy quisiera extender una invitación a Laura Gallego, te invito a tomarte un café. Vienes a mi casa, me conoces, conoces a mis hijas, conoces qué pienso, de qué estoy hecha y yo también te escucho y te conozco. Creo que hay que quitarle las armas a la violencia y dárselas a los argumentos. En Colombia las diferencias políticas pueden volverse diferencias personales”, dice Osorio en el video.