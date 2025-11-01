Mamá de Carolina Cruz se burló de Gustavo Petro por su relación con Donald Trump

Con una amplia carrera de más de 15 siendo parte de la industria del entretenimiento, Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras, exreina de belleza y empresarias más conocidas del país. Pero más allá de su rol profesional, para la tulueña lo más importante es su familia, es decir, sus dos hijos, fruto de su relación con Lincoln Palomeque.

Debido a la serie de compromisos con los que cuenta para Cruz, termina siendo más que necesario recibir ayuda para el cuidado de sus hijos, donde su mamá, Luz María Osorio, ha jugado un papel más que importante, convirtiéndose en la abuela consentidora y más querida por parte de sus nietos.

Si bien, en varias ocasiones, Cruz ha dejado claro los problemas que tuvo con su mamá en cierto momento de su vida, actualmente cuentan con una muy buena relación, demostrando el cariño que se tienen. La mamá de la presentadora de ‘Día a día’ también termina siendo bastante activa por medio de sus redes sociales, donde comparte varios detalles de su familia, pero también uno que otro meme, demostrando así algunas de sus emociones.

Hace varios días la mamá de Carolina Cruz compartió una imagen en la que se lee: “Última noticia. Gustavo Petro ordena en represalias ingresar de inmediato a Donald Trump, su esposa y Berni Moreno a Data crédito”, además Luz María Osorio añadió una canción que hace referencia a las risas que producen las declaraciones.

¿Mamá de Carolina Cruz, de ‘Día a día’ apoya a Abelardo de la Espriella?

En medio de una de sus recientes apariciones, la mamá Carolina Cruz no dudó en mostrar su emoción ante la candidatura de Abelardo de la Espriella, quien compartió el respectivo video a través de sus redes sociales, donde Luz María Osorio aseguró: “Abelardo con toda”. Sin embargo, quien tampoco pasó de largo fue Carlos Calero, presentador de ‘Día a día’, quien añadió algunos emojis en tono de apoyo, recibiendo así una reacción por parte de Abelardo.

Lo cierto es que algunas figuras del entretenimiento en Colombia ya tendrían su candidato a la presidencia desde ya.