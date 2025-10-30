Exministro de Duque le ofreció defensa legal a exseñorita Antioquia que hizo violenta declaración contra Petro

No para la polémica protagonizada por Laura Gallego, la exseñorita Antioquia que hizo un violento comentario sobre el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Después de que se conoció que Quintero la había denunciado, le apareció un inesperado defensor: Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno el expresidente Iván Duque.

(Lea también: Petro a quienes lo señalan de querer “ocultar” informe de la ONU sobre cultivos ilícitos: “Me creen tonto”).

El nuevo capítulo de esta controversia inició con el anuncio del exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero, quien isntauró una denuncia contra Gallego en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hostigamiento, amenazas e instigación para delinquir.

Todo se dio a raíz de un comentario que le hizo la exseñorita Antioquia al precandidato presidencial Santiago Botero en un video que fue publicado en sus redes sociales. “En el desierto, tenés una pistola con una bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala?“, preguntó Gallego.

Botero, sin dudarlo mucho, contestó que le daría “bala” a Quintero. “Y un cachazo pa’ Petro pues, al menos”, le pidió la exseñorita Antioquia.

Wilson Ruiz defendió a la exseñorita Antioquia

En respuesta a la denuncia de Quintero, el exministro Ruiz se pronunció.

“Una vez más pongo mi oficina de abogados a disposición para defender a Laura Gallego de esta escalada judicial, que es la nueva forma de lucha de la izquierda radical. Señor Daniel Quintero, no sea hipócrita: usted y su familia se enriquecieron mientras Medellín se caía a pedazos, y ahora pretende dictar qué puede o no decir una reina de belleza. Sabe que sí es un delito robarse los recursos de una ciudad”, advirtió Ruiz en su cuenta de la red social X.

Pero Quintero no guardó silencio sobre el ofrecimiento que le hizo Ruiz a la exseñorita Antioquia y le pidió al exministro reflexionar sobre los comentarios violentos que había hecho la modelo.

“Señor exministro. Este no es un problema de izquierda o de derecha. Una ciudadana colombiana y un candidato presidencial quisieron convertir en chiste el matar a otro candidato. Normalizar estas cosas no está bien cuando ya mataron a un candidato a la Presidencia. Por otro lado, usted que es abogado, fue Ministro de justicia y sabe que no tengo ninguna condena por corrupción me acusa a mí y a mi esposa de enriquecerme en mi Alcaldía y luego habla del robo de recursos públicos”, advirtió Quintero.