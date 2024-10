Marbelle confesó por qué no se fue de Colombia a pesar del triunfo de Gustavo Petro, “me aman”

Marbelle es una de las cantantes más famosas de la industria del entretenimiento, pues ha sabido cosechar una carrera de más de 15 años en géneros como la ranchera, balada, tecnocarrilera y el pop, llevando su talento a diferentes escenarios del país. Además de ser la ganadora de 3 discos de oro y 6 discos de platino, pero su rol como artista también la condujo a la televisión con proyectos como ‘El Factor X’, ‘Amor sincero’, su novela autobiográfica y ahora con la segunda temporada de ‘La Descarga’ de Caracol Televisión.

Pero más allá de los logros musicales con los que cuenta, Marbelle también ha generado comentarios negativos, pero precisamente por sus declaraciones fuera del escenario y que están encaminadas al actual gobierno y que se vienen presentando antes de que se diera como ganador a Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales, mostrando así su evidente descontento por su gestión en este importante cargo.

Aunque han sido bastante fuertes las declaraciones en contra de Gustavo Petro, que han traído consigo comentarios positivos como negativos casi dos años más tarde, internautas no han dudado en sacarle en cara a Marbelle su promesa de irse de Colombia si Petro llegaba a la presidencia, decisión que hasta el momento no se ha dado y ante la serie de comentarios, la artista decidió referirse a este tema de manera contundente.

A través de su cuenta de ‘X’, donde alcanza los más de 400 mil seguidores, Marbelle indicó: “Para los que pregunta que por qué no me he ido. Fácil… Gano muuy bien, me aman y porque Fuera Petro, porque quiero, puedo y no me da miedo”. Las respectivas declaraciones de la artista estuvieron acompañadas de una imagen de la artista luciendo un vestido negro con algunos detalles, en medio de una sesión fotográfica.

¿Cuáles son los proyectos de Marbelle?

Además de seguir adelante con su carrera de solista, Marbelle desde hace algún tiempo forma parte del equipo de ‘Planchando el despecho’, junto a famosas figuras como Yolanda Rayo, Majida Issa, entre otras, luego de algunos shows en la ciudad de Bogotá, las artistas llegarán a diferentes ciudades del país, a partir de su gira. Sin dejar de lado que por segunda vez regresó como mentora a uno de los ‘realities’ más reconocidos de Caracol Televisión, tal y como lo es ‘La Descarga’, estando acompañada de Santiago Cruz, Maía y Gusi.