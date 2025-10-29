“Vas para la Clinton”: Marbelle se fue en contra de Gustavo Bolívar y quiere para él el mismo destino de Petro

El pasado 24 de octubre, l Gobierno de los Estados Unidos confirmó que el presidente Gustavo Petro, algunos de sus familiares y el ministro del Interior, Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton; situación que ha generado miles de reacciones, dentro de ellas la de la cantante Marbelle, mujer que le mandó una fuerte pulla a Gustavo Bolívar al respecto.

La intérprete de ‘Collar de Perlas’ se ha convertido en una de las figuras del entretenimiento que más le han hecho oposición a Petro y a quienes están alineados a su visión política; ‘combo’ en el que está incluido Bolívar, hombre que recientemente emitió unas duras declaraciones respecto a las promesas que el Pacto Histórico, le habría hecho a María José Pizarro de ser cabeza de lista en el Senado si dejaba a Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero estar en la consulta.

Tras estas declaraciones, la nacida en Buenaventura aprovechó lo masivo de su cuenta de ‘X’, donde acumula 434.000 seguidores, para mandarle un duro mensaje a Bolívar, de quien, asegura, quiere que sea incluido en la lista Clinton, algo que la artista hizo saber con las siguientes palabras: “Vas para la Clinton que te las pelas”.

Las palabras de la cantante desataron un gran debate en la web de Elon Musk, que se hizo visible en los comentarios:

“Ya lo está llamando Bill”, “Primero, segundo y tercero en la lista”, “Todo zurdo ama a Estados Unidos en secreto”, “Yo he estado en la lista de Datacrédito, la Clinton es para las grandes ligas”, y “No les gusta el ‘imperio’, pero de allá solo los saca Trump”, fueron algunas de las reacciones en la publicación de la vallecaucana.