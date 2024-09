Marbelle es una de las artistas con más amplia trayectoria en géneros como la tecnocarrilera, la ranchera y la música de plancha en Colombia, contando con éxitos como ‘Collar de perlas’, ‘Adicta al dolor’ y ‘Días Nublados’. Sin embargo, esta serie de canciones vienen acompañadas de años de esfuerzo y dedicación principalmente impulsados por su mamá, quien falleció hace varios años a causa de una operación estética, pero a pesar del dolor que sigue latente, la bonaverense sigue adelante con cada uno de sus planes en la música. Actualmente forma parte de la segunda temporada de ‘La Descarga’ de Caracol Televisión integrando su rol en ‘Planchando el despecho’, pero a pesar de estar enfocada en su carrera la serie de críticas también terminan siendo más que latentes y recientemente a Marbelle le recordaron el irse de Colombia tras triunfo de Petro y ella sacó a relucir el precio de la gasolina.

Si bien, el nombre de Marbelle sigue resonando en la esfera musical y en la televisión colombiana, en las redes sociales la intérprete tampoco pasa desapercibida, especialmente cuando se trata de su red social ‘X’, pues más allá de revelar detalles se encarga de dejar clara la molestia que aún siente por cada una de las acciones expuestas por parte del gobierno, pues desde las pasadas elecciones presidenciales aseguró que si Gustavo Petro llegaba a la presidente ella se iría de Colombia.

Aunque desde aquel momento los comentarios han sido latentes frente a la fecha oficial en la que dejaría el país, Marbelle salió por esta misma plataforma a referirse a este tema y dejando claro que cuenta con diversos proyectos como para irse del país: “Un poco de pendejos diciéndome que los pasaportes están baratos... y no pueden pagar la gasolina de su putrefacto patrón”, aseguró la irse agregando emojis de risa.

Horas más tarde la serie de comentarios se hicieron presentes en su post, donde algunos en medio de risas aseguraron que la artista no se iba del país, pues no encontraría “bares y cantinas” donde pudiera cantar. Asimismo, hubo quienes reiteraron que el pasaporte no era barato, sino por el contrario, se trata de una humillación, “sino hay para comer mucho menos para viajar”. Lo cierto es que a pesar de los malos comentarios que pueda llegar a recibir, Marbelle los toma con bastante gracia relacionan al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

¿Cuál es la adicción de Marbelle?

Durante sus diferentes presentaciones en ‘Planchando el despecho’ quien también ha estado presente a lo largo de ellas ha sido precisamente su hija, Rafaella, quien durante su presencia en el camerino de su mamá terminó confesando que es adicta a los snacky, unos pasabocas de paquete: “Me preocupa que a mi mamá casi no le gustan los snacky”, reiteró Rafaella mientras que las palabras por parte de Marbelle no se hicieron esperar asegurando: “Lo más lindo es que ella me envió un mensajito a un amigo que tengo en Colombina y dije a mí me gustan mucho los snackys quiero un container de snackys jajajajaaj”. Finalmente la joven reiteró que así era como lucía el camerino de su mamá.