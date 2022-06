El ‘comunicado oficial’ de Marbelle sobre su salida del país

La cantante colombiana, Marbelle, no ha dejado de ser foco de atención desde los comienzos de la campaña electoral del presidente electo, Gustavo Petro. Desde entonces, ha sido muy transparente con su postura política y ha manifestado su clara oposición al candidato por el Pacto Histórico.

Sus reacciones han ido desde criticar a Petro y su plan de Gobierno, hasta insultarlo de forma vulgar, así como a su forma vicepresidencial, Francia Márquez, a quién en una ocasión llamó “King Kong” por su color de piel. De hecho, la artista ha sido denunciada en repetidas ocasiones ante la Fiscalía General de la Nación por los trinos publicados en su cuenta personal de Twitter.

Una de las declaraciones más polémicas de Maureen Belky Ramírez Cardona, que es su nombre de pila, fue cuando alegó que, si Petro llegaba a quedar elegido como presidente, ella se iría de Colombia, pues se negaba a aceptarlo como su mandatario.

Ante el evidente triunfo de Petro, que alcanzó más de 11 millones de votos en contra del santandereano Rodolfo Hernández durante la jornada electoral del domingo, los comentarios y burlas hacía la cantante no se hicieron esperar. Entre usuarios de redes y figuras públicas, los reclamos a Marbelle sobre su salida no han cesado.

Frente a la presión, la autora de ‘Perlas finas’ ha dicho que no se iría del país como muchos pensaban, y en su cuenta de Twitter emitió un ‘comunicado oficial’ con respecto al tema.

Su mensaje se trata de un video tomado de Tik Tok en el que aparece un niño diciendo “si se me da la $%&¡ gana me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío pa yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.

Luego de este mensaje, la famosa actriz Margarita Rosa de Francisco tuiteó un mensaje de solidaridad con Marbelle.

“Pues para que vean que yo sí quiero mandarle a Marbelle un fuerte abrazo y decirle que envidio esa voz tan hermosa que tiene. Ojalá le vaya muy bien en la Colombia renaciente”, se lee en el perfil de la actriz que ha manifestado su apoyo a Petro.

A lo que la cantante respondió en la mañana de este martes 21 de junio: “Gracias Margarita. La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir, gracias por el abrazo. Ojalá les vaya bien a ustedes y con respecto a mi voz, nada interesante”.