En entrevista Aida Victoria Merlano tenía algunos morados en sus piernas, ¿el agropecuario la agredía?

Aida Merlano es una reconocida influencer que por estos días se encuentra en su etapa como madre, esto desde la llegada de su hijo Emi, el pasado 19 de julio. Su primogénito lo tuvo al lado de Juan David Tejada, quien fue su pareja por algunos meses pero se habrían separado antes del nacimiento del pequeño y hoy se encuentran en una vaivén de acusaciones bastantes delicadas.

Aunque inicialmente se pensó que la separación se había dado en buenos términos, la situación tomó un rumbo más tenso cuando Merlano decidió compartir en sus redes sociales conversaciones privadas con su expareja, en las que lo acusó de tener actitudes agresivas y de no asumir sus responsabilidades como padre.

En una de las capturas difundidas, la influenciadora escribió:

“Juan David, creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. Si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que te hablo solo porque me tienes plata”.

A partir de esto, siguieron lloviéndonoslas críticas hacia la influencer sobre su maternidad y ahora por en algún momento presumir al agropecuario como un hombre ejemplar. Además que con las afirmaciones anteriores, se asumió que tal vez Tejada llegó a agredir fisicamente a Merlano, por lo que también volvió a rondar un clip de una entrevista de ella con Cris Pasquel, donde se le ven moretones en sus piernas.

El video publicado en YouTube titulado como “Terapia con Aida Victoria” es de hace 10 meses, momento en el que la barranquillera aún sostenía una relación con Juan David Tejada. En un momento, Pasquel le cuestionó sobre por qué tenía algunos morados en sus piernas, a lo que ella tratando de evitar el tema responde que son sombras, pero luego de forma incomoda de para y muestra más a detalle.

Para después explicar: “Lo que ocurre, es que a uno aveces le gusta un poco la agresividad, te pasas un poco. Me puse un poco guapachosa y agresiva y pasaron cositas”, poniendo como ejemplo cuando se recibe un impacto de bala, la adrenalina hace que no se sienta. “Bueno la adrenalina hace que uno tampoco sienta las trompadas cuando esta emocionado, uno en el momento dice que rico, y luego es ve yo amanecí como con unas dolencias”, indicó.

Este clip fue publicado en X, trayendo a colación después de las declaraciones de Merlano, pero no son más que especulaciones, pues ella no ha afirmado de forma directa que su expareja la llegó a agredir de forma física.