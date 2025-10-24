‘El Agropecuario’ ya le tiene respuesta a Aida si ella llega a ‘pedirle cacao’ para que vuelvan

La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de sacar una serie de videos en los que le mandó unas duras ‘pullas’ a su expareja, Juan David Tejada, ‘El agropecuario’, de quien ella asegura, no se ha hecho cargo de los gastos de su hijo. Tras estos señalamientos, el caucano salió a hablar en redes en dónde dio a conocer si le volvería a dar una oportunidad a Merlano.

Después de que terminó la relación entre Merlano y Tejada, ambos se mostraron reservados y evitaron comentar en redes sociales las razones de su separación. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que la ruptura no fue amistosa. Aida incluso publicó un video en el que aseguró que Juan David llevaba cerca de 20 días sin visitar a ‘Emi’ y que, durante ese periodo, ella había asumido sola todos los gastos, según sus propias declaraciones.

“La realidad de mi vida que yo sostengo sola a mi hijo, que tiene eso de malo. Porque se tiene que salir la otra parte, si yo no estoy diciendo mentiras, entonces con ese’ cuentico’ de ‘soy un caballero’, saque las pruebas, diga, yo mantengo a mi hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado porque no mantiene a su hijo”, afirmó Aida.

"No me indigno porque no mantengas a tu hijo, porque te tienes que indignar de que yo me sienta orgullosa de la mujer que soy, porque estoy sacando sola a mi hijo adelante. A mí no me vengas a joder la vida porque si alguien está echando mi$rd&s eres tú porque dices ayer lo vi, llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero, pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado“, complementó la costeña.

Tras estas palabras, Tejada publicó una serie de chats con su ex en los que dio a conocer que Aida le tenía guardados $56 millones de pesos, de los cuales la gran mayotía él había destinado para la ropa de ‘Emi’ y la carriola.

Adicionalmente, realizó una transmisión en vivo en la que fue tajante en afirmar que no le volvería a dar una oportunidad a Aida; sumado a que ya está tomando medidas legales para que esta situación se lleve de la manera más correcta y bajo la ley.