Conozca el millonario negocio del hombre que sería la nueva pareja de Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano siempre ha sido pública en sus relaciones sentimental es y su relación con Juan David Tejada, sin duda ha dado mucho de que hablar luego de que a semanas de su ruptura, la influencer afirmara que el padre de su hijo no ha aportado económicamente para su crianza, además no estar muy presente.

En medio de los rumores del espectáculo nacional, una nueva conexión ha llamado la atención del público: la de Aida Victoria Merlano y Felipe Zapata, empresario antioqueño vinculado al sector automotor de lujo. Zapata, reconocido por liderar una de las marcas más exclusivas de Medellín, ha sido recientemente relacionado con la creadora de contenido, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación.

Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza tras la separación de Merlano y Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano, apenas días después del nacimiento del bebé. Con el pequeño próximo a cumplir tres meses, los seguidores de la barranquillera han notado coincidencias entre las publicaciones de Aida y Zapata, quien suele mostrar en sus redes el estilo de vida asociado a su negocio automotriz.

Según medios digitales como Rechismes, ambos habrían coincidido en varios lugares de la capital antioqueña, especialmente en El Poblado, zona donde se concentra parte de la actividad comercial del empresario. Incluso, en un video compartido recientemente por Zapata, algunos usuarios aseguran haber identificado la risa de Aida Victoria en el fondo, lo que avivó aún más los comentarios sobre un posible vínculo sentimental.

Aunque por ahora ninguno de los protagonistas se ha pronunciado, la conversación digital ha puesto nuevamente bajo los reflectores a la influencer y al reconocido empresario, cuya presencia en el mundo de los autos de alta gama ha hecho que su nombre cobre relevancia más allá del ámbito empresarial.