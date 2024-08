Hija de Marbelle denunció ser víctima de millonario robo en Bogotá; alertó a próximos compradores

Marbelle es una de las cantantes más famosas en Colombia, pues desde muy corta edad llevó su talento a los escenarios más importantes del país, contando con éxitos con ‘Amor sincero’, ‘Collar de perlas’ y ‘Adicta al dolor’. Pero, más allá de sus triunfos, su mayor prioridad es su hija, Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez, quien está sus 20 años de edad y también ha decidido seguir su rol como artista, sin embargo, recientemente la hija de Marbelle denunció ser víctima de estafa en Bogotá.

La hija de Marbelle, Rafaella ha sabido destacarse, al igual que su madre desde muy corta edad, pues le dio vida al personaje de su progenitora durante la telenovela del Canal RCN, ‘Amor sincero’. Posteriormente, se convirtió en una figura conocida por medio de sus redes sociales, trabajando con diferentes marcas y también dándole paso a rol como actriz con algunas producciones.

Hace varios meses, Rafaella confirmó su carrera como cantante a partir de algunos covers de famosas canciones, las cuales estuvieron acompañadas, por supuesto, de su mamá, Marbelle y fueron expuestos por medio de sus redes sociales. Pero, en medio de sus diferentes apariciones con sus más de 900 mil seguidores, relató la molestia experiencia que vivió con una plataforma que se haría pasar por la venta de camas y muebles en Bogotá.

“Esta semana me ha pasado de todo. La energía super densa, muchos contratiempos, dificultad de trámites, sin hablar de mi exceso de sensibilidad. Pero, ah, finalizar con toda… Me roban los muebles que pedí para mi casa. No confíen en todas las compras que hacen por internet, de pronto se encuentran gente descarada como me pasó a mí (…)

(…) De eso se trata. De respirar y asumir la incomodidad. Y abrazar todo lo que sucede, así no estemos de acuerdo, esto también hace parte de la vida y todo absolutamente todo tiene un propósito mayor”, agregó Rafaella, la hija de Marbelle.

Horas más tarde, Rafaella se encargó de compartir los respectivos datos de la empresa que la habría robado, más conocida como ‘Distrihogar6′, que cuenta con un alto número de seguidores por su cuenta de TikTok. En la respectiva conversación se lee que la hija de Marbelle buscó entablar una nueva conversación con el fin de conocer el estado de sus productos, sin embargo, quien maneja los números telefónicos respondió: “Tan cansona. No moleste más”, a lo que Rafaella no guardó silencio y agregó: “¿Por qué roban a la gente con fachada de vender muebles?”.

“Ojo. Mucho cuidado con esta cuenta que se hace llamar “empresa” de muebles. Venden paquetes de muebles y se desaparecen. Transferí el dinero, me apagaron y me bloquearon de todos los portales, y hoy, cuando hablé por WhatsApp, pensaron que esta fue su respuesta. Roban y engañan a la gente y tienen el descaro de decirle a uno que no moleste más”, apuntó Rafaella Chávez por medio de su cuenta de Instagram.

