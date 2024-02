¿Quién es el novio de Rafaella? El joven salió a su defensa por polémico video y reveló consejo que le dio Mabelle

Tras el polémico video publicado por La Red Caracol y por el que le cayeron encima los televidentes en redes sociales al programa, en el que se veía a Rafaella Chávez la hija de Marbelle llorando en medio de un concierto por una supuesta con su novio, el también cantante Camilo Cuervo, este último salió a aclarar lo sucedido para evitar los chismes y rumores sobre su relación y acabar con los malos entendidos de su actuar con su pareja.

Camilo Cuervo es reconocido por ser presentador de un programa musical de Claro Televisión, además de ser cantante y exnovios de famosas actrices como lo son Aura Cristina Geithner, quien le llevaba 30 años de diferencia, o María José Vargas.

Ahora, el yerno de Marbelle, quien incluso en algún momento dedicó una canción a su actual novia, habló con la Revista 15minutos para aclarar el video que se hizo popular, donde dijo que no se trató de una discusión sobre infidelidad como algunos medios salieron a decir, ni que habían terminado su relación sentimental, mucho menos que él le hubiese golpeado o faltado al respeto.

El cantante de música urbana reveló que “tergiversaron las cosas y no pasó en ese orden ni de esa manera. Me mostraron como un patán y es algo que le pasa a todas las parejas. No era el lugar, pero básicamente tuvimos una discusión por una noticia que nos dieron. Tiene que ver con temas profesionales de nuestra música. Era algo que teníamos como muy pensado y no sucedió y había un tema de plata ahí metido. Estaba explicándole el modelo de negocio y teníamos puntos de vista diferentes para abordarlo”, indicó el presentador.

Finalmente comentó que el tema había sido solucionado de la mejor manera en el interior de su relación, alejados del público y de las cámaras.

¿Qué consejo le dio Marbelle sobre los escándalos?

Tras lo sucedido y el video revelado por La Red, Camilo Cuervo confesó que su novia terminó llorando, mientras él lo tomó de otra manera, por lo que en medio del consuelo que le dio Marbelle a su hija, aprovechó para aconsejarlos y pedirles discreción con su vida privada, tal como ella lo hizo con su relación con Sebastián Salazar.

“Ella estaba muy preocupada como toda mamá. Lo que se ve es como si yo le hubiera hecho algo a ella, pero no, todo quedó claro. Nos dijo que tuviéramos cuidado con eso y en conclusión, los problemas se arreglan en casa”, acotó Cuervo sobre su conversación con la cantante de música carrilera.