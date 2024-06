¿Volverá ‘Amor sincero’? Marbelle contó detalles inéditos sobre su posible regreso a la televisión

Marbelle, cuyo nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona, es una destacada figura en la música colombiana, conocida por su versatilidad en géneros como la tecno-carrilera, balada pop y balada romántica. Nació el 19 de enero de 1980 en Buenaventura.

Desde muy joven, Marbelle mostró un gran interés por la música, participando en concursos de canto y realizando presentaciones en radio y televisión. Su madre, María Isbeth Cardona, también conocida como Yolanda Cardona, fue su mánager y diseñadora de vestuario desde sus inicios.

Marbelle ha lanzado seis álbumes a lo largo de su carrera, obteniendo tres certificados de platino y dos de oro. Además de su carrera musical, ha sido jurado y mentora en programas de televisión como El Factor X y su versión infantil, El Factor Xs.

Su vida personal también ha sido objeto de atención pública, especialmente su matrimonio con Royne Chávez, quien era jefe de seguridad del presidente de Colombia en ese momento. Marbelle ha continuado su carrera artística, consolidándose como una de las voces más reconocidas en Colombia.

De hecho, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores mientras manejaba, varios fans de Marbelle le preguntaron si habría una segunda temporada de ‘Amor sincero’.

“Esto algo que me preguntan todo el tiempo, es increíble que después de tanto tiempo las personas se acuerden, pero precisamente no creo que sea buena idea hacer una segunda parte, personalmente las segundas partes no parecen tan buenas”, relató, sin embargo, confesó que sí le gustaría llevar su vida la pantalla.

Cabe recordar que ‘Amor sincero’ fue una novela que narraba la vida de Marbelle. Se estrenó en 2010 y se convirtió en una de las producciones más exitosas en la historia de la televisión colombiana. La novela tuvo un gran impacto y fue muy bien recibida en Colombia, llegando a ser la segunda producción más vista en la noche de los colombianos.

“Debo aceptar que tengo muchas cosas por contar y mostrar, se podría hacer algo con lo que ha pasado conmigo desde ese momento que se vio en la novela hasta ahora. Lo que sí les puedo asegurar es que estoy recogiendo mucho material inédito de imágenes y fotografías que se usaron para crear Amor sincero para hacer un documental sobre esa parte de mi historia”, agregó la artista oriunda de Buenaventura.

Pese al cariño que le expresan sus seguidores, algunos de sus detractores atacaron: “Claro debe haber segunda parte donde muestre como cumple su promesa de marcharse del país”, “no tranquila, gracias, deje así”, “no sé quién se acuerda de eso”, “pues sería chévere que la haga en otro país cuando se vaya de aquí”, “no debía haber ni primera”, comentaron algunos de los usuarios en redes.