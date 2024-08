Marbelle mostró las complicaciones de salud que enfrenta y presentó a su “salvador”

Marbelle es una de las cantantes más reconocidas en la industria del entretenimiento debido a sus más de 20 años de carrera artística, donde ha buscado llevar al éxito varias de sus canciones. Los inicios de la bonaverense se dieron a muy corta edad, mostrando su talento en diferentes ciudades del país, apoyada por su mamá y gracias a la serie de éxitos llegó a la televisión colombiana con su novela ‘Amor sincero’ del Canal RCN, título que también lleva una de sus canciones, donde relató su historia de vida con sus padres, exesposo, Royne Chávez y su hija, Rafaella.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a Marbelle?

Marbelle más allá de su rol en los escenarios y en la televisión colombiana, también busca ser bastante activa en sus redes sociales, donde los comentarios en contra de Gustavo Petro a dos años de su elección presidencial siguen más latentes que nunca, donde las declaraciones de la intérprete se dan especialmente en su cuenta de ‘X’, pero caso opuesto sucede en su Instagram, donde deja ver uno que otro detalle de su vida.

Allí, recientemente, Marbelle se dejó ver tomando algunas terapias para su espalda: “Después de lidiar varias semanas con espasmos y contracturas, logramos ayudar a mejorar ese malestar de espalda y cuello, garantizando alivio y descanso”. Luego de la realización de estas respectivas terapias, la cantante apareció en medio del video para resaltar: “Muy fuerte porque hoy estaba con lumbalgia mejor dicho con todas las algia. Me siento feliz, pero lo más importante es aprende de muchas cosas médicas que pasan en tu cuerpo. Uno siempre tapa y pone pañitos de agua tibia y dice dormí mal, es que tengo mala posición, hay que enterarnos un poquito más del tema de los espasmos y lo digo por experiencia propia. He venido experimentando progresivamente, son cosas a las que no hay que dejar que cojan ventaja”.

Finalmente, Marbelle no dudó en agradecer al hombre encargado de sus terapias debido a las molestias que este tipo de padecimientos le deben producir, teniendo en cuenta la serie de compromisos con los que cuenta.

¿Cuál es el ‘reality’ de Caracol en el que participará Marbelle?

Marbelle además su participación en el grupo musical ‘Planchando el despecho’, este 2024 regresa a la televisión colombiana con la segunda temporada de ‘La descarga’ de Caracol Televisión, junto a Maía, Gusi y Santiago Cruz, la respectiva temporada ya se encuentra en rodaje, pero hasta el momento se desconoce cuando será su fecha de estreno.