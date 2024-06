Rafaella Chávez hija de Marbelle, reveló la difícil situación que sufrió cuando trabajó en televisión

Marbelle, cuyo nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona, es una cantante colombiana con una carrera multifacética. Nació el 19 de enero de 1980 en Buenaventura.

Desde muy joven Marbelle creció en el barrio Santa Elena de Cali, donde vivió con sus cuatro hermanos mayores. A sus cuatro años, mostró interés por el canto, interpretando canciones de artistas como Myriam Hernández, Ana Gabriel y Rocío Dúrcal. Su madre fue su mánager desde pequeña y diseñaba los vestidos para sus presentaciones.

De hecho, su historia de vida ha sido tan interésente que RCN hizo una novela biográfica de la artista llamada ‘Amor sincero’ que se emitió en el año 2010 y fue un éxito total en todo el territorio nacional.

Su hija Rafaella interpretó a su propia madre, Maureen Belky Ramírez Cardona, en la exitosa bionovela “Amor Sincero”. Esta oportunidad le permitió crecer frente a las cámaras y ganarse el cariño del público.

Lastimosamente, después de actuar en la mencionada novela, Rafaella regresó al colegio y enfrentó situaciones difíciles como lo comento en el podcast NVISTO: “En el colegio me hicieron bullying muy fuerte”, inició diciendo.

Después confesó que cuando pasaba por los pasillos del salón le tiraban comida y le hacían zancadillas para qué sé cayera: “Me encerraban en el baño y me llamaban gorda, me hicieron mucho daño”, afirmó.

Tras enterarse de esas molestas bromas y repudios que recibía su hija en el colegio, Marbelle decidió intervenir, pero incluso uno de los estudiantes acusados intentó atropellarlas con su automóvil.

A pesar de las dificultas y situaciones que vivió en el pasado Rafaella Chávez ha demostrado ser una mujer fuerte que no se deja opacar por las dificultades.

Ahora bien, La relación entre Marbelle y Rafaella Chávez ha pasado por altibajos a lo largo de los años. Aunque han enfrentado desafíos y conflictos públicos, también han compartido momentos de cercanía y apoyo mutuo. Como madre e hija, su vínculo es complejo y evoluciona con el tiempo.