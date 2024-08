Marbelle pidió ayuda para sentida situación que se vive en Bogotá

Una de las cantantes más famosas de la industria artística es Marbelle, quien cuenta con más de 25 años de experiencia, pues sobre sus 10 años hizo sus primeras presentaciones, alentada por su mamá. Años más tarde, su paso por diferentes escenarios del país, le permitió llevar a su historia de vida a la pantalla con su novela autobiográfica, ‘Amor sincero’, con personajes principales como su hija Rafaella y su exesposo, Royne Chávez, así como también haciendo parte de diversos ‘realities’ de Caracol y RCN. Actualmente, la bonaverense está enfocada en nuevos proyectos, pero recientemente utilizó sus redes sociales para pedir ayuda.

PUBLICIDAD

La cantante sin duda ha sido conocida no solo por su música, sino también por sus declaraciones en contra de Gustavo Petro, que la ha hecho convertirse en blanco de críticas en repetidas ocasiones. Sin embargo, para ella esto no ha sido impedimento para seguir adelante con cada uno de sus proyectos, pues se prepara para llegar nuevamente a los escenarios con ‘Planchando el despecho’, actividad que integra junto a las grabaciones de ‘La Descarga’ de Caracol Televisión.

Pero, recientemente, Marbelle aprovechó la amplia visibilidad con la que cuenta, especialmente en su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de dos millones de seguidores, allí, la intérprete de ‘Adicta al dolor’, compartió una imagen pidiendo ayudas para algunos animales en condición de abandono: “Ayúdanos, por favor, no me desampares. No me desampares, tenemos miedo, por favor una manita, sálvanos”, son las declaraciones que se leen. Además, el respectivo post añade las cuentas en las que las personas pueden ayudar a la fundación, pues sostienen que son miles los animales que mueren en las calles de Usme y Ciudad Bolívar, algunas de las zonas de maltrato y abandono que se dan en la capital colombiana.

Cabe resaltar que el pedido de Marbelle va encaminado en su defensa y apoyo para los animales que se encuentran en complejas situaciones de vida, pues en pasadas apariciones ha dejado claro que ha ayudado a varias organizaciones, sin embargo, no acostumbra sacar a relucir esta acción.

Marbelle redes sociales Marbelle

¿Cuántas mascotas tiene Marbelle?

Marbelle demostró su amor por los animales, contando en su hogar con varios de ellos, pues actualmente vive con siete perros y dos gatos, Tiana, Cristiano, Blaky, Perla, Coco, Ted, Martina, Yaguer y Donatela: “Así que la manada en esta casa es grande y adivinen quién es la mamá, yo”, fueron las palabras que la artista agregó durante una de sus apariciones en Instagram.