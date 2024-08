Ganó Yeison López y Calero: Al presentador de ‘Día a día’ le salió una nueva “esposa” gracias al medallista

‘Día a día’ es un programa de entretenimiento matutino que forma parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión desde hace más de 20 años, contando a diario con diferentes figuras de la farándula nacional, quienes son recibidas por el grupo de presentadores, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde Juan Diego Vanegas y Carlos Calero, a quien recientemente le salió una nueva esposa.

PUBLICIDAD

El acostumbrado horario de ‘Día a día’ se ha visto modificado debido a los Juegos Olímpicos 2024, donde a la fecha Colombia alcanza 36 medallas y la más reciente estuvo a cargo de Yeison López, quien alcanzó la medalla de plata en el levantamiento de pesas de 89 kilogramos en la categoría de halterófila. El chocoano levantó los 390 kilos, donde el búlgaro Karlos Nasar, se llevó el primer lugar.

En medio del triunfo de Yeison, ‘Día a día’ pasó a su acostumbrada transmisión, dándole paso a Ana Giraldo, quien se encontraba en compañía de los familiares del pesista en Cali, donde la emoción por parte de los familiares terminó siendo más que evidente, pero hasta las risas no faltaron: “La tía de Yeison López. Un saludo a Carolina Cruz a Catica y esta otra que no me acuerdo. Los amo. Calerito es mi esposo. Los amo mucho”, por supuesto las risas para la corresponsal de ‘Día a día’ con la familiar de la participante no se hicieron esperar.

Cabe resaltar que ya devuelta al set de Caracol Televisión los presentadores no refirieron al tema, sin embargo, la emoción ante el triunfo de Yeison López no se hicieron esperar, sacando a flote su paso por el ‘Desafío 2018: Super humanos’, además de las complejas condiciones que tuvo que vivir con el fin de alcanzar su sueño deportivo en las pesas.

¿Cuál es el sueño que Yeison López le cumplió a su mamá?

Yeison López luego de su triunfo en los Juegos Olímpicos 2024 fue entrevistado por periodistas de Noticias Caracol y Noticias RCN, donde confesó que no cabía de la dicha por su medalla de plata en halterófila. Además, el pesista confesó que el sueño que busca cumplirle a su mamá tiene que ver tener su casa propia, pues ya tendría alrededor de 147 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente 191.100.000 pesos colombianos.