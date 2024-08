Este es el famoso ‘reality’ de Caracol en el que participó Yeison López, ganador de medalla de plata en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos 2024 desarrollados en París han traído consigo que los colombianos estén al pendiente de cada una de las categorías en las que los competidores deben sacar a flote los meses de entrenamiento con el fin de conseguir una medalla de oro, plata o bronce. Aunque las competencias han sido complejas para los concursantes, a la fecha el país alcanza las 36 medallas.

La más reciente y que se dio durante las horas de la mañana de este 9 de agosto estuvo bajo el talento del colombiano, Yeison López, el pesista se quedó con la medalla de plata en los 89 kilogramos en halterofilia. El chocoano realizó durante el arranque 180 kilos y seguidamente, un envión 210 kilos, convirtiéndose en el segunda en esta competencia, donde las lágrimas y la emoción terminaron siendo las principales protagonistas.

¿Cuál es el ‘reality’ de Caracol en el que participó Yeison López?

La niñez para el chocoano no fue fácil, pues tuvo que pasar por algunos trabajos para así ayudar económicamente a su familia, pero el deporte siempre habría estado latente, pues su primo hacía parte de Liga del Valle y a los 13 años decidió entrar en este deporte. Además de su destacada participación durante los Juegos Olímpicos, también se conoció que Yeison López fue un participante del ‘Desafío 2018: Super Humanos’, cuando tenía 19 años de edad, donde desde el primer capítulo logró mostrar sus capacidades deportivas y especialmente, cuando se trataba de cargar peso.

A pesar de su talento durante el ‘reality’ de Caracol Televisión, López no logró llegar a la fusión (parte final de la competencia), sin embargo, siguió adelante con sus proyectos en el deporte y gracias a su esfuerzo y dedicación llegó a los Juegos Olímpicos 2024 dejando en alto el nombre de Colombia en la halterofilia. Ante la serie de emociones, el deportista mejor conocido como ‘Gokú' reiteró que sueña con llegar a Colombia y cumplirle el sueño a su mamá de tener casa propia: “Represento al Valle, a la tierra y a agradecerles a todos los colombianos que vinieron aquí (...) Se logró y que nunca se rindió a pesar de las circunstancias me tocó salir con unas botas pantaneras y un saco hacia Cali, donde me recibieron mis tías (...) los sueños se cumplen, hay que luchar por ellos”.