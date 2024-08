Campanita de ‘Día a Día’ estalló por la traición de Alejo y Kevyn a Santi y Francisco en el ‘Desafío XX’

El capítulo 83 de la temporada veinte de ‘El Desafío’ de Caracol Televisión, se convirtió en uno de los más polémicos en lo que a competencia se refiere, luego de que se presentara una evidente traición entre los superhumanos, ya que dos de ellos, Kevyn y Alejo, faltaron a su palabra de ayuda mutua en las pruebas. Tras lo sucedido, uno de los eliminados, ‘Campanita’ se desató en las redes sociales para hablar del tema.

PUBLICIDAD

Ante la complejidad de la prueba, que vieron los televidentes en pantalla la noche del pasado lunes 5 de agosto, los cuatro participantes decidieron darse una ‘manito’ para sortear una trampa que debían subir luego de la zona de lodo. En principio, Kevyn fue el primero que pasó, mismo que ayudó a Alejo, mientras ‘Pacho’ y ‘Santi’ le ayudaban; pero al ver que tenían ventaja, los dos primeros optaron por no hacer más esfuerzos y cruzar a la meta.

Esta acción generó una irá inmensa en Francisco, quien no ocultó su descontento frente a las cámaras. “No ganaron por fuerza propia, Nosotros los ayudamos, pero la condición era que ellos nos ayudaran también. Y no nos quisieron ayudar”, argumentó. Estas palabras fueron observadas por Frank Stiward Luna, quien decidió apoyarlo con un contundente video publicado en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 524.000 seguidores en la que dijo: “Lo soltó. (...) No me pareció y es muy injusto porque Kevin lo tenía que esperar en el muro a que Francisco subiera. Porque Francisco dijo “yo subo y recibo a Santiago”. Como dijo Francisco, por hacer más hizo menos”.

“Es más traición de Kevin que de Alejo”, “Alejo es capaz de vender a Andrea Serna con el juez”, “Pienso que todos debieron irse para playa baja”, “Se les notó la mala intención”, “Claramente fue una estrategia que él hizo”, “Qué manada de gente falsa”, fueron algunos de los comentarios en el video que superó rápidamente las 500.000 reproducciones.