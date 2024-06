Presentador de ‘Día a día’ contó la situación de acoso que vivió mientras que disfruta del sauna fuera de Caracol

‘Día a día’ de Caracol Televisión es uno de los programas de entretenimiento más famosos de Colombia, pues durante los cinco días de la semana a lo largo de más de tres horas el grupo de presentadores Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas, el chef estrella de la producción, quien se ha convertido en el más atractivo por parte de los televidentes. Aunque el cocinero cuenta con una amplia experiencia en el medio, recientemente contó la situación de acoso que vivió mientras que disfrutaba del sauna fuera de Caracol.

¿Qué le pasó al presentador de ‘Día a día’ Caracol Televisión?

El presentador de ‘Día a día’, Juan Diego Vanegas de Caracol Televisión fue invitado al canal de Youtube de María Camila Díaz, donde se refirió a varios detalles de su vida empezando por sus inicios en la cocina para posteriormente su llegada a la televisión colombiana que fue precisamente siendo parte de ‘Francisco el matemático’, aparición que le permitió darse cuenta que lo suyo no estaba en la actuación.

Luego de pasar por otro programa que le permitió sacar su talento frente a las cámaras, Vanegas recibió la llamada de que podría ser parte de ‘Día a día’ como el chef estrella. Aunque ha vivido un sinfín de buenos momentos en compañía de los otros presentadores, también le ha permitido adquirir una amplia visibilidad, sin embargo, no todo ha sido positivo, pues en medio de la entrevista el cocinero confesó que no le molestan los ‘piropos’ que le echan e incluso se considera un hombre penoso que en algunas ocasiones no sabe como reaccionar frente a algunas declaraciones. Pero, recordó el hecho que vivió junto a una mujer.

“Donde esto estuviera pasando de un hombre a una mujer sería gravísimo (...) Un día me metí al sauna y saliendo del sauna, la señora que estaba trabajando como aseando las toallas y esas cosas se voltea y me dice ‘no por allá salió un señor empelota y yo dije ‘uy no, pero que desagradable’ y ella me dice ‘si desagradable porque no era usted, porque donde hubiese sido usted me le quedo viendo, me entiendes. Entonces yo en ese momento me reí y me fui hacia mi locker, pero yo por dentro decía tú te imaginas que esto hubiera sido al revés”, agregó Juan Diego Vanegas de ‘Día a día’.

¿Quién es la exesposa de Juan Diego Vanegas, presentador de ‘Día a día’?

La exesposa de Juan Diego Vanegas, presentador y chef de ‘Día a día’ es Sofía Gómez, una reconocida apneísta, quien estuvo casada durante un año con el chef, luego de algunos años de relación. Aunque se desconocen los motivos, su separación fue todo una polémica, sin embargo, ambos han buscado no referirse a este tema y seguir enfocados en cada uno de sus proyectos.