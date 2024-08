“Me dan ganas de tirar la toalla”: Carolina Cruz casi entre lágrimas habló de lo que está viviendo

‘Día a día’ se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento en vivo más famosos de Caracol Televisión, pues ya lleva al aire más de 20 años siendo parte de la televisión colombiana. Aunque se ha tenido que reinventar en varias oportunidades, actualmente para muchos es la producción icónica del canal, por lo que grandes famosos pasan por su sala para contar sus proyectos, vida y hasta para participar en concursos divertidos. También ha consolidado un equipo de presentadores como lo son Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero y Carolina Cruz, que creó una fundación luego de la experiencia que vivió con su segundo hijo, Salvador.

La presentadora a través de sus redes sociales publicó unas historias que desataron que realizara un video en el que se le vio afectada por la situación que enfrenta con su fundación.

Carolina Cruz aseguró tener la fundación es lo más difícil que ha tenido que hacer

“Subí una historia hablando de los chiquitos de la ‘Fundación Salvador de Sueños, regalo de Dios’, pues recibí muchos mensajes de personas interesadas en apadrinar a los niños de la fundación, de conocer más sobre las donaciones, los eventos que tenemos, sobre los kits, sobre el plan padrino, voy a estar dando información sobre esto”, inició diciendo en el video.

Además agregó que: “a veces me pierdo, a veces no estoy muy presente aquí hablando de la fundación, porque tengo que aceptar que he tenido días donde me dan ganas de tirar la toalla porque creo que, yo soy una persona muy terca, muy disciplinada, muy enfocada, y digo terca porque cuando se me mete algo en la cabeza no hay quién me lo saque, hasta que logro conseguirlo y hasta poder sacarlo adelante; pero tengo que aceptar que el tema de la fundación, de emprender en lo social ha sido de lo más difícil, porque la situación del mundo es muy difícil, la situación del país es muy compleja, la gente no cree en las fundaciones, la gente piensa que yo me gasto la plata de la fundación”.

Carolina Cruz aclaró que “de la fundación yo no recibo un peso. Pero, para mí también sacar adelante la fundación sola en el tema económico pues es casi que imposible, porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque lograr lo que queremos para su recuperación cuesta. Entonces, estar tocando puertas, estar rogando o estar pidiendo no es fácil, no es sencillo, a mí no me gusta molestarle la vida a nadie”.

Contó que en estos días Iván Lalinde le dijo que por qué no era más intensa con el tema de la fundación, que por qué no molestaba a sus compañeros para ayudarla, “pero yo soy malísima para eso, yo soy pésima para molestarle la vida a las personas, a los amigos, me siento como abusando un poco de la confianza. Pero, creo que este año me voy a volver un poquito más conchuda con eso porque necesitamos lograr sacar adelante a estos chiquitos, por eso voy a mostrar la evolución de cada uno de ellos, los proyectos que tenemos en la fundación”, agregó.