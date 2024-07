Carolina Acevedo reveló de las secuelas que le dejó MasterChef Celebrity, “gané un montón de problemas”

Carolina Acevedo es una famosa actriz colombiana que es recordada por su participación en reconocidas producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘MasterChef Celebrity’, ‘Pobre Pablo’, entre otras. Pero, más allá de su talento ante las pantallas logró mostrar varios aspectos de su personalidad, por medio del ‘reality’ de cocina, donde fue blanco de amores y odios, a pesar de ello logró convertirse en la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ en el año 2023.

PUBLICIDAD

Aunque retomó varios de sus proyectos junto a su pareja, Lucas Jaramillo, la actriz no ha pasado de largo con respecto a sus declaraciones dentro del programa de cocina del Canal RCN, generando toda una serie de críticas y si bien, ella optó por no referirse a este tema, lo cierto es que esto logró afectar de gran manera debido a que las personas en ocasiones se les olvida que simplemente se trata de un ‘reality’.

En medio de una entrevista para con ‘Kyienke’, Carolina Acevedo aseguró: “Con MasterChef me gané un montón de problemas. Me gané millones de hater. No me gané la lotería. No, eso fue un programa duro, un programa que a mí me sacó... fue demasiado intenso y de verdad que después cuando se terminó quedé muy deprimida. Yo no pensé que tuviera ‘haters’ y aunque uno diga que no le importa lo que piense la gente a uno si le importa y le afecta. A mí me afectó, ya lo superé, ya estoy super bien ya. Creo que lo único que me he ganado en la vida se llama ‘MasterChef”.

Si bien, este fue una etapa difícil en la vida de Acevedo, lo cierto es que ella sigue enfocada en su carrera actoral, pues ahora estará en el teatro junto a figuras como Yaneth Waldman, Jimmy Vásquez, Álvaro Bayona, mejor conocida como ‘No al dinero’. Además de un proyecto enfocado en la cocina que se estrenó hace pocos días junto a su pareja, dejando claro que el gusto por la cocina sigue latente en su vida, pues al entrar al ‘reality’ de ‘MasterChef Celebrity’ este gusto creció hasta hacer una idea realidad.

Este hombre es la pareja de Carolina Acevedo de ‘MasterChef Celebrity’

El novio de Carolina Soto es Lucas Jaramillo con quien lleva casi dos años de relación, además de ser un empresario, el hombre es una exparticipante de la ‘Isla de los famosos’, donde logró llevar el premio.