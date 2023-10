Carolina Acevedo y sus momentos más polémicos en ‘MasterChef Colombia’

La actriz Carolina Acevedo se alzó como la ‘MasterChef Celebrity Colombia’ 2023 en una final que ha sido cuestionada por los televidentes, pues daban por ganadores a los otros.

Puede leer: Zulma Rey en desacuerdo por decisión de ‘MasterChef Colombia’

Sin embargo, el paso de la actriz por competencia estuvo lleno de preparaciones internacionales sobre los sitios en los que aseguró haber vivido, así como de altibajos que más de una vez provocaron la reacción de los seguidores del programa.

Durante el capítulo 4, a principios de competencia, los 24 concursantes tuvieron un reto de campo en la bella Cartagena, ellos debieron cumplir con una serie de actividades para pasar a las cocinas.

Allí se dio el primer roce de Carolina Acevedo y fue contra Martha Isabel luego que les tocó sostener con la cabeza las cestas de las palanqueras y Carolina tuvo que meter la mano para que esta no se cayera, lo que enfrentó en esa estación a los demás.

El capítulo 75 fue el más explosivo de toda la temporada, pues una serie de ventajas asignadas por suerte al principio de la edición que definiría tiempo de preparación, tiempo para ir a la despensa, cambios de pareja y asignación de delantal negro en caso de recibirlo, eran parte de ellas.

Al principio Diego Sáenz y Martha Isabel Bolaños quedaron en pareja, pero cuando ‘El Negrito’, y Biassini Segura pasaron les tocó intercambiar parejas, y es así como enviaron a Natalia Sanint a acompañar a Marth Isabel, mientras que Diego con Carolina Acevedo.

A los minutos empezó la discordia, pues Diego Sáenz y Martha Isabel Bolaños ya habían hablado de cocinar mal y ponerle el delantal a Carolina Acevedo. Diego cambió de estación con esa información y desencadenó un quiebre delante de los fogones.

“Es que Martha quieres hacer arroz con vinagre” Diego Sáenz

Las miradas entre una estación y la otra iban y venían, pues se debatía uno de los momentos con más tensión de la competencia. Momentos después Carolina Acevedo les consultó a los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch si era válido lo que quería hacer Martha Isabel a lo que le contestaron que sí.

View this post on Instagram

Diego fue hasta donde Martha Isabel a preguntar si de verdad iba a cocinar o ya había decidido ponerle el delantal negro, pues Natalia Sanint no estaba de acuerdo y muy incómoda con la situación. De regreso pasó por la estación de Daniela Tapia y Zulma Rey en una actitud que no fue desapercibida.

El reto siguió su curso, a los 50 minutos terminó y cada pareja fue pasando al atril quedando la de Daniela Tapia y Zulma Rey de última, pero ellas tenían la ventaja de no ser sentenciadas. Por lo que como era de esperarse Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint terminaron siendo las escogidas.

Martha Isabel Bolaños quiso aprovechar la oportunidad de desquitarse por la vez que Carolina Acevedo le asignó solo 30 minutos para poder cocinar, y en reiteradas oportunidades recordó que simplemente es parte del juego.

Seguidamente Diego Sáenz le echó en cara a Martha Isabel que su intención desde el principio era ponerle sí o sí el delantal a Carolina, pero ella le recordó que él quería ponérselo a Daniela Tapia y Zulma Rey, como lo vio toda Colombia en cámara, pero él negó tal cosa.

Finalmente, luego de la acalorada discusión Martha Isabel Bolaños dio a conocer cuál era su elección por lo que Carolina Acevedo y Diego Sáenz pasaron a portar el delantal negro.

La polémica volvió en el capítulo 93 con Carolina Acevedo, pues Diego la escogió a para formar su equipo en el reto de campo que también incluyó la presencia de la actriz Zulma Rey, sin embargo, cuando este la escogió ella manifestó su descontento al considerar que era poco lo que podía aportar.

“No tiene tantas ideas para aportar, entonces, yo no la hubiera escogido”

Carolina puso su vista sobre el grupo conformado por Martha Isabel Bolaños, Daniela Tapia y Natalia Sanint, indicando que seguramente habría algún conflicto entre las tres, pero tal cosa sucedió fue con ella y Zulma.

Inició la preparación en la que los asesoró de manera exclusiva el chef Jorge Rausch, y las diferencias llegarían luego que Zulma le pidiera a Carolina Acevedo la cantidad exacta en una de sus preparaciones que era un merengue para el postre.

El merengue no levantó lo necesario por el exceso de azúcar que Zulma Rey le echó a la preparación y reprochó que no le indicaron la cantidad exacta para lograrlo. Los dimes y diretes empezaron de manera consecutiva. Como era de esperarse Zulma Rey se quebró como cada vez que hay diferencias y ella es una de las involucradas, pero más por la forma en la que le habló.

“No vayas a llorar, que la enferma soy yo. A ella le gusta victimizarse mucho y eso no me gusta. Yo nunca busco culpables”

“A veces creo que les fusta llamar la atención y escogen al más gu$b@n, para lucirse, no sé para qué”

El reto finalizó con una preparación que no fue del todo del gusto de los participantes y entre los reclamos estaba el cuestionamiento sobre la cantidad de azúcar, lo que terminó de desatar el conflicto entre ambas.

Al momento de salir a repartir el postre a los comensales solo salieron Diego y Zulma mientras Carolina se derrumbó en la estación y tuvo que se auxiliada por Claudia y Nicolás. Por su parte, Zulma aprovechó de desahogase sobre la situación.

“La coge conmigo. La verdad me tiene mamada todos. Ella es una señora ¿por qué no se comporta como una señora?”

En el capítulo 107 de ‘’MasterChef Celebrity Colombia’ se tuvieron que volcar a una preparación para ganar minutos que les servirán en el reto de salvación. Carolina Acevedo no había podido acumular minutos mientras sus compañeros sí, uno de ellos ha sido el creador de contendido Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido en redes sociales como ‘El Negrito’, quien obtuvo sus primeros cinco minutos.

A eso se sumó que la preparación de ‘El Negrito’ contenía su fórmula ganadora con la que ya ha presentado diversos platos que le han dado el triunfo, lo que no pasó desapercibido por la actriz, quien se lo recriminó en medio de su derrota.

Tal y como acostumbra al pasar y regresar del atril, el concursante bromea con sus compañeros y esta vez no fue la excepción, pues al recibir el botón de tiempo le pidió a Carolina que lo ayudara a ponérselo, pero esta reaccionó de manera negativa a la petición.

“Mani, ven acá ¿me hace un dos y me lo pones? Hazme el dos, colabórame”

Pese a que Carolina mostró su satisfacción por el triunfo de los 10 minutos de la locutora Natalia Sanint, no pudo ocultar su molestia al ver que ‘El Negrito’ se haya quedado con los otros tiempos en juego.

“Yo creo que si ella me pega la pueden sacar de la competencia ¿Sí o qué? Yo me lo pongo solo por eso me lo gané”

— ‘El Negrito’