“Ojalá lo dejen de seguir”, Lucas Jaramillo se indignó y le dijo de todo a un periodista

Lucas Jaramillo, exfutbolista e intermediario de jugadores, respondió de manera vehemente al periodista Paolo Arenas, por una publicación del segundo en redes sociales.

Todo lo desencadenó la derrota 3-1 de Fortaleza ante Patriotas en el Torneo de Ascenso del fútbol colombiano, en donde el campeón del segundo semestre fue doblegado en Tunja.

Con este resultado, Paolo Arenas comentó: “Fortaleza cayó 3-1 en Tunja ante Patriotas. De ser los mejores de la B, lejos, a una derrota categórica. Salvo que ‘Los Amix’ remonten, Llaneros se quedará sin opción de disputar el ascenso. ¿Les están cobrando lo del 2021?”, recordando el ascenso de Unión Magdalena en 2021, después de la polémica que se generó por el partido ante Llaneros.

Lucas Jaramillo se enojó con el periodista Paolo Arenas

Debido a ese comentario del periodista, el empresario salió a lanzarle con todo con un largo mensaje en la red social X.

“Este comentario que lo haga: o un cualquiera desprevenido que no vió el partido, o un mala leche que por ganar seguidores lanza un comentario con veneno por dentro. No puede ser que un “periodista” deportivo que supongo que vió el partido lance semejante trino tan desafortunado. No todos somos deshonestos! es mas, la gran mayoría somos honestos y tenemos honor y gallardía... usted vió el partido ? le parece que @FortalezaCEIF jugó con la sub 20 o la sub 17, aun pudiéndolo hacer ? Le generó dudas alguna jugada ? le pareció que algún jugador dejo de entregarse los 90 minutos ? Después del sufrimiento que vivimos en el 2021 sólo me da asco un comentario de estos. Le voy a contar un secreto que no lo haría si no apareciera un comentario como este... la junta asesora, los socios y los directivos precisamente sabiendo que existe el morbo por lo ocurrido y la posibilidad de que esto ocurra, porque tampoco soy ciego para negar lo que pasa en mi país y en el futbol en general, ofrecimos desde el club un premio económico importante para ganar esta llave. Una llave que lo único que nos representa es el honor de ganarle a patriotas, una gran final del año y no mas... de resto todo por perder... y le voy a contar un secreto que también, aun y con esto que le voy a decir, queremos si o si, ganar esta llave. Usted sabe que si ascienden dos equipos de la B, es decir llaneros(B) y Fortaleza(B), y no Fortaleza(B) y Patriotas(A), el premio que da la DIMAYOR se divide en los dos de la B ? y aun así usted ayer vió el equipo tratando de ganar esta final, porque para nosotros no hay toda la plata del mundo que valga el honor dentro de una cancha. Confiamos en nuestros jugadores, y además, la cachetada más grande que le podríamos dar al equipo que nos dejo por fuera de manera grosera en el 2021 es ganando esta llave y dándoles a ellos la oportunidad de ascender aun cuando nos toque repartir el premio con ellos. Ahí le regalo su momento pero ojalá sea para que lo dejen de seguir!!! 🤬🤬🤬”, sentenció Jaramillo.

Ante esto, Paolo Arenas se defendió diciendo: “Lucas, yo no hice una afirmación; hice una pregunta. ¿Te incómodo la misma? Ni modo. Yo no hago relaciones públicas. Saludos”.