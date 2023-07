¿A quién fue la pulla? Álvaro Bayona de MasterChef se destapó y dijo que hay que “controlar las emociones”

En el más reciente reto de eliminación de MasterChef Celebrity, el actor Álvaro Bayona salió de la competencia, luego de que perdiera frente a sus compañeros Daniela Tapia, El Negrito W, Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños, preparando un plato libre en 60 minutos. Bayona decidió aventurarse con un plato llamado “estamos cambiando”, que resaltó por su salsa, el término del pollo con tocineta, pero que no tuvo acompañamiento. Detalle que le costó su despido del programa de cocina.

“Yo no quería salir, pero esa es la posibilidad de un juego siempre. Ahora me tocó a mí”, indicó. “Yo pude haber crecido más dentro del juego, pero llegué a un punto que no esperaba por mis conocimientos en cocina”, añadió.

Finalmente, el artista dijo conmovido en medio de su salida: “Me voy tranquilo de cómo cociné, me voy contento de haber compartido con los colegas y conocer a los tres chefs”.

Salió de MasterChef y se despachó: Álvaro Bayona habló de sus compañeras que hacen show y no controlan emociones

Álvaro Bayona, reconocido por sus personajes en Pedro el Escamoso, Aquí no hay quien viva, A mano limpia, entre otras, fue el invitado el miércoles 19 de julio al programa matutino ‘Buen día Colombia’. Allí, los presentadores le preguntaron sobre su trayectoria y relación con sus compañeros de MasterChef, a lo que Bayona no se guardó nada.

“A uno no le sorprende mucho nada, pero yo les decía a las actrices que nosotros trabajamos con las emociones. Sabemos construir, controlar y poner las emociones al servicio de nosotros. No podemos dejarnos manejar por las emociones”, indicó como una posible pulla a su compañera Martha Isabel Bolaños, por actitudes que le generan inconformidad, pero que terminan viéndose como pataleta.

Además, se refirió al desmayo de la actriz Daniela Tapia, quien tuvo que recibir atención médica por parte del equipo de primeros auxilios del reality, luego de que “los nervios me jugaran una malísima pasada”, comentó en una foto compartida en sus historias de Instagram.

“Me pareció excesivo que hubo compañeras que se desmayaron. Yo les decía: ‘Oye, eso no puede pasar’. Y vi a una que se desmayó varias veces”, expresó Bayona.

Finalmente, cuando le preguntaron al actor sobre a quién elegiría entre Diego Sáenz y Martha Isabel Bolaños para cantar karaoke toda la noche, respondió que prefería a Diego porque “porque Martha, en algún momento, se emberraca”.